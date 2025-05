legisladores de Milei y Cristina, dos caras de una misma moneda, voltearon un proyecto de Benedetti que evitaba subir las retenciones al agro

La iniciativa, impulsada por el diputado radical entrerriano Atilio Benedetti, proponía consolidar los niveles actuales de retenciones —26% para la soja y 9,5% para los cereales— y establecer un cronograma para su eliminación total en cinco años. Además, permitiría al Ejecutivo reducirlas más rápidamente, pero sin poder incrementarlas.

Sin embargo, los diputados de La Libertad Avanza y Unión por la Patria boicotearon el dictamen en la Comisión de Agricultura, presidida por Benedetti. El argumento libertario fue expresado por el diputado Nicolás Mayoraz, quien tildó el proyecto de “político y electoralista”. Desde el kirchnerismo, por su parte, se alegó la necesidad de “un debate más serio y segmentado”.

La reacción del campo no se hizo esperar. Para muchos productores, la postura de Milei choca frontalmente con sus promesas de campaña, cuando calificó las retenciones como un “robo” y prometió eliminarlas desde el primer día. Hoy, en cambio, el gobierno planea restablecer el 33% para la soja y 12% para cereales a partir del 30 de junio, revirtiendo la baja temporaria del 20% aplicada a principios de año.

La coincidencia entre LLA y UP no pasó desapercibida. “Che Milei y Che Cristina estuvieron de acuerdo en que las retenciones no son motivo de discusión”, ironizó la Fundación Barbechando, que sigue de cerca la agenda legislativa agropecuaria.

Con esta movida, el oficialismo libertario vuelve a defraudar a uno de sus principales sectores de apoyo, y queda más expuesto que nunca a las críticas por su alineamiento con prácticas que antes denunciaban con dureza.

Con información de Bichos de Campo

Redacción de 7Paginas