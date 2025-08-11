Lena: «Celebramos un triunfo que nos fortalece»

Conocidos los resultados que determinaron la victoria de la lista encabezada por Atilio Benedetti y Darío Schneider, la actual vice presidenta de la Cámara de Diputados, enfatizó: «Una vez más, el radicalismo entrerriano demostró su compromiso democrático y su firme defensa de las instituciones».

En sus redes sociales, Gabriela Lena, señaló: «Celebramos un triunfo que nos fortalece y agradezco profundamente a cada afiliado que, aun en tiempos difíciles, se acercó a votar en cada rincón de la provincia». Finalmente, remarcó: «Este resultado es de todos, y nos impulsa a seguir trabajando con más convicción que nunca por el futuro que merecemos».

7Paginas