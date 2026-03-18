Lena destacó la prioridad estratégica de la Ruta Provincial Nº 2 en la agenda del gobierno

Como informó 7Paginas, en la última reunión de gabinete se definió que la obra será licitada durante el transcurso del presente año. En ese sentido, Lena sostuvo que se trata de “una decisión que aporta previsibilidad a una zona productiva clave”.

Financiamiento provincial y planificación

La legisladora remarcó que la decisión de la provincia de asumir el financiamiento responde a una planificación orientada a las necesidades concretas de la población.

“Que la provincia asuma el financiamiento de este tramo, que por normativas técnicas no pudo ser incluido en el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), demuestra una administración de recursos orientada a las necesidades reales de los entrerrianos”, afirmó.

La obra será incorporada formalmente al tramo 3 del plan de intervención vial, lo que implicará una readecuación del programa de inversiones de Vialidad Provincial.

Conectividad como eje prioritario

Lena recordó que el gobernador ha señalado en reiteradas oportunidades la importancia de mejorar la conectividad en el norte entrerriano, motivo por el cual se trabaja en la actualización de pliegos y en el análisis de costos para avanzar con la obra.

En esa línea, subrayó que se trata de una respuesta a una demanda histórica tanto de vecinos como del sector productivo de la región.

Ordenamiento fiscal y obra pública

Finalmente, la diputada destacó la capacidad de la provincia para afrontar este tipo de inversiones con recursos propios, en el marco de un proceso de ordenamiento de las cuentas públicas.

“Después de años de dificultades financieras, Entre Ríos está recuperando la capacidad de invertir en infraestructura básica sin depender exclusivamente de financiamiento externo”, indicó.

Y concluyó: “Mientras se avanza con la parte financiada internacionalmente, el Estado provincial se hace cargo de los sectores que quedaron fuera por requisitos técnicos. Lo fundamental es que la obra se realice y que los beneficios lleguen a la comunidad”.