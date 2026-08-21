Lena dijo que los partidos que integran Juntos por Entre Ríos deben fortalecerse y defendió las PASO

“Me gustaría que tenga un segundo mandato, fue muy difícil éste, económicamente y demás, me parece que a todos los gobernadores se les ha dado una segunda oportunidad porqué cambiar ahora, me parece que se merece seguir cuatro años más, pero es una decisión de él”, indicó.

En cuanto a la conformación de Juntos por Entre Ríos, de cara a las futuras elecciones, la legisladora consideró que debe darse un debate dentro del partido al que pertenece, la Unión Cívica Radicial. “Estamos convencidos que hay que fortalecer los partidos que integran Juntos por Entre Ríos y fortalecer Juntos por Entre Ríos”, afirmó. En cuanto a la ampliación de la coalición, dijo que “es una discusión que todavía no está. La alianza de las últimas elecciones fue una cuestión nacional y electoral en ese momento, no sé ahora cuál será la definición de los partidos y agrupaciones que integran Juntos por Entre Ríos a nivel provincial”.

Consideró que es probable que las elecciones se adelanten en la provincia respecto a la nacional. “Es lo que se está hablando en todas las provincias, más allá que vayamos con elecciones separadas o conjuntas, nosotros tenemos nuestro propio sistema electoral. Si vamos en conjunto iremos a votar con dos boletas distintas, urnas distintas”, indicó.

Por último, se mostró defensora de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias). “Más allá que pueda ser una incomodidad ir a votar una o dos veces (…) hoy con la boleta única las elecciones no son sumamente costosas, me parece que las PASO en coaliciones electorales como la nuestra, nos ordena y nos da mayor participación. Pero no sé qué va a pasar”, expresó por último Lena.

Fuente: Chajarí Digital