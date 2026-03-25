Lena impulsa un proyecto para modernizar la publicidad de licitaciones en Entre Ríos

La iniciativa plantea la obligatoriedad de publicar todos los llamados a licitación en el Boletín Oficial y en un Portal Oficial de Contrataciones del Estado Provincial, priorizando el uso de herramientas digitales por sobre los medios gráficos tradicionales.

Según el proyecto, las convocatorias deberán difundirse durante tres días consecutivos en el Boletín Oficial, con una anticipación mínima de diez días a la apertura de ofertas y de treinta días en casos de difusión internacional.

“La evolución tecnológica ha consolidado la validez jurídica de los medios digitales como canales idóneos y universalmente accesibles”, sostuvo Lena, quien remarcó que la propuesta busca ampliar el alcance de la información y garantizar su disponibilidad permanente.

Un sistema más accesible y transparente

Entre los puntos destacados, la iniciativa establece que el Portal Oficial de Contrataciones deberá contar con acceso libre y gratuito a pliegos y documentación técnica, además de incorporar herramientas que faciliten la participación de proveedores.

El sistema incluirá alertas para interesados, buscadores avanzados por rubro, monto, organismo y fecha, así como también herramientas de accesibilidad para personas con discapacidad. Asimismo, se prevé la trazabilidad de consultas y descargas, lo que permitiría un mayor control sobre los procesos.

Ahorro y eficiencia en el gasto público

Uno de los ejes centrales del proyecto es la optimización de los recursos estatales. En ese sentido, Lena advirtió sobre los elevados costos que implica actualmente la publicación obligatoria en medios gráficos.

“El mantenimiento de publicaciones en medios tradicionales genera erogaciones que en algunos casos alcanzan montos millonarios. Debemos administrar con razonabilidad y eficiencia los recursos de todos los entrerrianos”, expresó.

Finalmente, la legisladora señaló a 7Paginas que la propuesta se enmarca en un proceso más amplio de modernización administrativa, despapelización y sostenibilidad, con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades para los oferentes y una mayor concurrencia en las contrataciones públicas.