Lena impulsa un régimen para que mecánicos puedan trasladar camiones sin licencia profesional

Según supo 7Paginas, la diputada provincial Gabriela Lena (UCR-JXER) ingresó en la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto de ley que busca resolver una problemática histórica para los talleres mecánicos de la provincia: la creación del Régimen Excepcional de Traslado Técnico de Vehículos de Transporte de Carga.

La iniciativa tiene como eje permitir que mecánicos y técnicos puedan realizar desplazamientos mínimos de camiones con fines exclusivos de reparación, verificación técnica (VTV), guarda o pruebas mecánicas, sin la exigencia de poseer una licencia de conducir profesional, un requisito que hoy genera una «zona gris» normativa y constantes sanciones.

Seguridad jurídica para las PyMEs

Según explicó la legisladora, el proyecto apunta a brindar respaldo legal a los talleres mecánicos, en su mayoría pequeñas y medianas empresas familiares. Actualmente, los mecánicos se ven obligados a realizar «pruebas dinámicas» de los vehículos tras un arreglo, quedando expuestos a multas por no contar con la habilitación que se le exige a un transportista de carga.

«Exigir un conductor profesional para un traslado de escasa distancia, sin carga y con fines de prueba, resulta excesivo y genera trabas burocráticas innecesarias», argumentó Lena en los fundamentos del texto.

Condiciones estrictas y prohibiciones

Para garantizar la seguridad vial y evitar el uso indebido de la norma, el proyecto establece requisitos rigurosos:

Sin carga ni acoplado: Los traslados deben realizarse bajo configuración de chasis solo.

Jurisdicción limitada: La circulación estará permitida únicamente en caminos provinciales o municipales. Queda expresamente prohibido transitar por rutas nacionales bajo este régimen.

Mecánicos registrados: La conducción debe ser realizada por técnicos debidamente inscriptos ante ARCA (ex AFIP), ATER y el municipio correspondiente.

Documentación: Quien realice el traslado debe poseer licencia de conducir vigente (común), cumplir condiciones psicofísicas y el vehículo debe contar con seguro obligatorio.

Autonomía provincial

La diputada Lena enfatizó que Entre Ríos conserva el poder de policía en materia de seguridad vial dentro de su territorio. «No se busca modificar el régimen nacional de licencias, sino regular una situación excepcional: los traslados técnicos de corta distancia y sin finalidad comercial», aclaró.

Al formalizar esta práctica, el Estado busca pasar de la informalidad a una vigilancia activa, asegurando la trazabilidad de los movimientos técnicos y fortaleciendo la seguridad vial mediante un control administrativo estricto. «Ignorar la realidad de estos traslados no elimina la práctica, solo la vuelve informal. Al crear este régimen, establecemos condiciones claras», concluyó la legisladora.