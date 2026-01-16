Lena se mostró partidaria de sostener Juntos por Entre Ríos y expresó críticas al Gobierno nacional

En declaraciones sobre el escenario político actual y de cara a la renovación de autoridades partidarias, Lena sostuvo que “deberíamos mantener Juntos por Entre Ríos, porque hoy somos gobierno y a Juntos no lo integra La Libertad Avanza”, en referencia a los debates que se abren sobre eventuales acuerdos electorales.

En ese sentido, la legisladora fue cauta respecto a una posible alianza provincial con La Libertad Avanza. “Fuimos socios estratégicos en las elecciones nacionales, pero no sé cómo va a ser de aquí en adelante. Tampoco sé si LLA quiere una alianza para las elecciones provinciales”, afirmó.

Al referirse al Gobierno nacional, Lena reconoció algunos logros, aunque también expresó fuertes cuestionamientos. “Con el gobierno nacional nos unen algunas situaciones, Javier Milei logró frenar la inflación, pero yo sigo creyendo en el Estado presente, en la educación pública y de calidad. Cuando veo el avasallamiento de derechos duele y estamos en contra”, remarcó, dejando en claro las diferencias ideológicas.

Asimismo, señaló que la Unión Cívica Radical debe encarar un proceso de reflexión interna. “La UCR debe recuperar su identidad política en el contexto de sus internas y de las alianzas actuales. A nivel nacional ha perdido vigencia y muchas veces termina gobernando dentro de grandes coaliciones, lo que diluye su sello propio. Es importante unir al partido y debatir cómo mantener una vocación aliancista sin perder identidad”, argumentó.

Lena subrayó que, si bien el radicalismo forma parte del gobierno provincial y ha impulsado leyes vinculadas a su plataforma histórica, como las relacionadas con la transparencia y la ética pública, resulta clave fortalecer su rol y protagonismo propio dentro de la coalición.

Consultada sobre una eventual candidatura para conducir la UCR entrerriana, expresó que prefiere que surja una figura de consenso y diálogo, aunque no descartó involucrarse si resulta útil para el partido. “No hay que perder de vista la identidad radical”, enfatizó.

En cuanto a las expectativas de candidaturas propias del radicalismo de cara a 2027, señaló: “Siempre está esa expectativa. Posiblemente no se dé, porque Rogelio Frigerio tiene la posibilidad de reelegir y eso dificulta un armado propio radical, pero nunca la resignamos”.

Finalmente, se refirió a distintos temas de la agenda política y legislativa, entre ellos la caída del juicio político a Susana Medina y la situación en Concordia tras la no renovación de contratos municipales. Sobre la gestión del intendente Francisco Azcué, sostuvo: “La plata no alcanza y hoy el Estado no puede hacerse cargo. Cuando en una casa no alcanza el dinero, uno achica gastos. No podés mantener empleados a los que no se les puede pagar. No creo que a Azcué le haya gustado hacer lo que hizo, pero era necesario”.

