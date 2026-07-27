Leonardo Schey: “Esta situación en el turismo, ni siquiera en pandemia lo hemos vivido; solo estamos generando deudas”

«Esta situación en el turismo, ni siquiera en pandemia la hemos vivido; hoy solamente estamos generando deudas», resumió el empresario al describir el complejo presente que atraviesan hoteles, complejos de cabañas y prestadores turísticos de toda la provincia.

Schey, quien lleva más de 25 años ligado a la actividad, señaló que nunca había observado una crisis de semejante magnitud.

«Es la primera vez que se siente tan duro la actividad turística. Estamos en un momento de quiebre, en una situación muy compleja», afirmó.

El dirigente explicó que, a diferencia de lo ocurrido durante la pandemia, cuando existieron distintos mecanismos de asistencia para el sector, actualmente los empresarios deben afrontar solos el incremento permanente de los costos.

«Los impuestos siguen llegando, los servicios aumentan constantemente y un hotel o un complejo de cabañas no puede cerrar sus puertas y esperar a que mejore la situación. Lo único que estamos haciendo es generar deudas», sostuvo.

Incluso reveló que algunos prestadores decidieron cerrar temporalmente sus complejos turísticos y alquilar sus cabañas de manera mensual para intentar sostener los gastos fijos.

El «turismo gasolero» dejó de viajar

Para Schey, la principal causa de la caída de la actividad está vinculada al contexto económico nacional.

En ese sentido afirmó que el tradicional «turismo gasolero», integrado por familias de clase media que realizaban escapadas de fin de semana o durante las vacaciones, prácticamente desapareció.

«El trabajador de clase media que antes podía ahorrar para hacerse dos o tres escapadas al año hoy ya no puede hacerlo. Ese era el público que nosotros recibíamos y hoy prácticamente dejó de venir.»

El dirigente coincidió con el diagnóstico realizado por empresarios hoteleros de Federación, quienes observaron que actualmente el visitante que llega es el de mayor poder adquisitivo, mientras que disminuyó considerablemente el flujo de turistas que elegían alojamientos económicos y reducían gastos durante su estadía.

Federación y Villa Elisa resisten mejor

Si bien describió un panorama complejo para toda la provincia, Schey reconoció que destinos como Federación y Villa Elisa logran sostener mejores niveles de ocupación gracias a la consolidación de sus complejos termales y a una infraestructura más desarrollada.

No obstante, aclaró que esos destinos también enfrentan dificultades.

«Los hoteles con mayores servicios e infraestructura están trabajando un poco mejor porque apuntan a un público con mayor poder adquisitivo, pero las pequeñas y medianas empresas turísticas, que son las que dinamizan la economía regional, hoy están quebradas», advirtió.

«No es un problema de tarifas»

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue el valor de los alojamientos.

Schey rechazó que Entre Ríos haya quedado fuera de mercado y aseguró que los empresarios prácticamente no trasladaron el aumento de sus costos a las tarifas.

«Tenemos clientes que comparan con el año pasado y encuentran diferencias de apenas cuatro mil pesos. Es menos de lo que cuesta una gaseosa. No tenemos precios elevados; el problema es que la gente perdió poder adquisitivo», explicó.

Críticas a la promoción turística

El dirigente también cuestionó la falta de políticas de incentivo para el sector y reclamó una mayor participación del empresariado local en las estrategias de promoción.

Según sostuvo, muchos recursos destinados a campañas turísticas terminan en empresas de otras provincias, mientras que las firmas entrerrianas, que conocen el territorio y el mercado, quedan relegadas.

Asimismo, expresó su preocupación por el funcionamiento del Ente Mixto de Turismo de Concordia, al considerar que el sector privado perdió protagonismo en la toma de decisiones.

«Hace un tiempo se debatía y se votaba dónde invertir los recursos para promocionar el destino. Hoy muchas veces solo se informa lo que ya está decidido», señaló.

«Nos estamos empobreciendo»

Sobre el cierre de la entrevista, Leonardo Schey dejó una de las frases más contundentes al resumir la realidad que atraviesa el sector.

«Nos estamos empobreciendo. Muchos colegas ya no saben cómo seguir sosteniendo sus emprendimientos. Si no aparecen medidas concretas que reactiven el turismo interno y acompañen al sector, la situación será cada vez más difícil.»

Finalmente, insistió en que Entre Ríos cuenta con un enorme potencial turístico, pero consideró indispensable fortalecer la promoción, apoyar a las pequeñas y medianas empresas y recuperar al turismo interno, históricamente el principal motor de la actividad en la provincia.

Fuente: Programa Punto de Inflexión – FM 106.10 MHz Radio Rivadavia Concordia.

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