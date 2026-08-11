Leve descenso del río Uruguay en Concordia: el embalse de Salto Grande continúa en niveles elevados

El río Uruguay presenta este martes un leve descenso en la zona de Concordia, de acuerdo con el último comunicado emitido por el Área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande.

Según el informe correspondiente de este martes y al cual tuvo acceso 7Paginas, el aporte de agua recibido por el complejo hidroeléctrico durante las últimas 24 horas fue de 12.258 metros cúbicos por segundo, mientras que el caudal evacuado a las 8:00 alcanzó los 11.815 m³/s.

En tanto, el nivel del embalse se ubicó en 35,05 metros, manteniéndose todavía en valores elevados.

Prevén seguir reduciendo el caudal evacuado

El informe de Salto Grande establece que, hasta las 15:00 de este miércoles, el caudal medio diario evacuado variará entre 12.000 y 10.500 m³/s.

De esta manera, la tendencia es hacia una disminución progresiva del volumen de agua que se libera aguas abajo de la represa.

Asimismo, desde el organismo indicaron que el nivel del embalse tenderá a ubicarse en torno a los 35 metros.

La situación en el puerto de Concordia

Para el puerto de Concordia, el comunicado establece cotas máxima y mínima de 9,00 y 8,20 metros, respectivamente.

En el caso del puerto de Salto, las cotas previstas se ubican entre 9,30 y 8,50 metros.

Los datos muestran que, pese al leve descenso registrado en el río Uruguay frente a Concordia, la situación hidrológica continúa siendo de atención, especialmente teniendo en cuenta el elevado nivel que mantiene el embalse de Salto Grande.

La evolución del río durante los próximos días dependerá fundamentalmente de los aportes que continúe recibiendo el complejo y del manejo del caudal evacuado por la represa.

Foto y video zona del puerto de Federacion