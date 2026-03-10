Leve repunte de las temperaturas para este martes en la región de Salto Grande

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional al que tuvo acceso 7Paginas, la jornada comenzará con una temperatura mínima de 18 grados, lo que permitirá un inicio del día con condiciones templadas.

Con el correr de las horas se espera un ascenso térmico que llevará la temperatura máxima hasta los 29 grados, en un contexto de humedad cercana al 72 por ciento y vientos del sector sudeste a unos 6 kilómetros por hora.

El pronóstico extendido anticipa además que el leve repunte térmico continuará durante el resto de la semana. Para miércoles, jueves y viernes se prevén temperaturas máximas cercanas a los 30 grados, con jornadas mayormente agradables.

Por el momento no se anuncian precipitaciones, y se esperan cielos parcialmente nublados, lo que mantendría condiciones estables en gran parte de la región durante los próximos días.

Foto: Marcelo Gonzalez