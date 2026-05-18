Libertad lidera y Salto Grande sigue cerca

En la zona del Parque Mitre, Libertad le ganó claramente a Comunicaciones por 3 a 0 y casi que se sacó de encima a un duro rival por el título que venía embalado. Cristian Sánchez, de penal, en el primer tiempo y Alexis Monchetti y Enzo Galarza en el segundo marcaron los tantos del ganador y puntero del campeonato.

El que no afloja en la lucha de arriba es Salto Grande, que obtuvo un muy buen triunfo para quedar como escolta del líder. Además, su victoria cobra relevancia al haber sido Nebel su vencido. Mauro Farías, cuando faltaba poco menos de diez minutos para el cierre del partido puso el gol de la alegría final para los de Mario Delduca, que siguen expectantes en la lucha por el título.

Antes de este partido, en el Estadio de Concordia, Colegiales volvió a saber lo que es ganar al derrotar 2 a 1 nada menos que a Alberdi, equipo que también venía embalado en los puestos de vanguardia.

Pablo Gamarra aventajó a Colegiales en el partido y ni bien comenzó la segunda mitad fue Ariel Lezcano el que estiró la diferencia a dos. Sergio Nuñez anotaría el descuento para Alberdi que terminó con uno menos por expulsión de su arquero Luciano Pelichero. Para Colegiales fue un soplo de aire fresco ya que con este triunfo sale de las últimas posiciones de la tabla. Mientras tanto, ahora Alberdi ve más lejos a Libertad a cinco puntos de distancia.

El sábado, en el Estadio Mariano Amable de Sarmiento, La Bianca venció a Real Concordia por 2 a 1. Leonel Schiebert abrió la cuenta para los del norte en el amanecer del partido. En el segundo tiempo Jorge Alem empató para los de Real pero luego otra vez Schiebert aparecería para darle la definitiva ventaja al Tricolor. Ahora, el equipo de la “Ciudad Satélite” está tercero en las posiciones.

En su cancha de la costanera, Santa María derrotó a Constitución por 3 a 2 en otro de los buenos partidos de la jornada. Julio Cabral apareció dos veces para poner en ventaja al loca por 2 a 0. Sin embargo, en el segundo tiempo apareció la reacción de Constitución que con goles de Alexis González y Nicolás Gauto llegó al empate. Parecía un marcador inamovible, pero a muy poco del final apareció Luciano Ramírez para darle la victoria al “Santo” y así conseguir tres puntos importantes.

Por último, en el Estadio “Juan Carlos Chagas” de Villa Adela, San Lorenzo obtuvo un agónico triunfo ante 9 de Julio por 1 a 0. Maximiliano Ragone, a falta de sólo un minuto para cumplir los noventa marcó el único tanto del partido para alegría de los locales.

RESULTADOS FECHA 9

Real Concordia 1 – La Bianca 2.

Colegiales 2 – Alberdi 1.

Salto Grande 1 – Nebel 0.

Libertad 3 – Comunicaciones 0.

Santa María 3 – Constitución 2.

San Lorenzo 1 – 9 de Julio 0.

Posiciones: Libertad 20 (+12), Salto Grande 19 (+5), La Bianca 16 (+3), Alberdi 15 (+4), Comunicaciones (0) y San Lorenzo (0) 12, Santa María 11 (-3), Constitución 10 (-2), Colegiales 9 (-5), 9 de Julio 9 (-6), Real Concordia 8 (-3), Nebel 6 (-5).

FECHA 10

9 de Julio vs. Salto Grande.

Nebel vs. Santa María.

Constitución vs. Colegiales.

Alberdi vs. Libertad.

Comunicaciones vs. Real Concordia.

La Bianca vs. San Lorenzo.

En la imagen: Libertad aplaude, tras su victoria del domingo ante Comunicaciones que lo sigue manteniendo en la punta. Foto: Liga Concordiense de Fútbol.

Por Edgardo Perafan