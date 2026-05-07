Libertad manda en el fútbol de Concordia y ahora pone a prueba su liderazgo en la ciudad «Satélite»

El Torneo Apertura Centenario de la Liga Concordiense de Fútbol sigue al rojo vivo. Luego de las suspensiones por lluvia el pasado viernes, la actividad regresó el domingo y lunes con resultados que apretaron la tabla de posiciones, aunque el liderazgo sigue teniendo un solo dueño: Libertad.

Un empate con poco brillo en el Parque Mitre

En el duelo más esperado, Libertad y San Lorenzo no pasaron del 0 a 0. Fue un encuentro apático, donde el «Lobo» no pudo encontrar los caminos para romper la defensa «azulgrana». Pese a sumar de a uno, Libertad se mantiene como único líder con 16 unidades, sacándole tres puntos de ventaja a su perseguidor más cercano. San Lorenzo, por su parte, alcanzó los 8 puntos en el torneo.

Salto Grande es el nuevo escolta

En el Estadio Municipal, Salto Grande aprovechó su oportunidad y goleó 3 a 0 a Juan Bautista Alberdi. Con un doblete de Lukas Peralta y un tanto de Ariel Sánchez, el equipo «hidroeléctrico» llegó a los 13 puntos y quedó como único escolta del certamen. Alberdi, que perdió la chance de acercarse a la cima, quedó con 12 unidades.

Triunfos agónicos y sorpresas

La jornada dejó otros resultados vibrantes:

La Bianca logró una victoria heroica frente a Colegiales. El «Pompeyano» ganaba con gol de Ariel Lescano, pero el «Tricolor» lo dio vuelta con tantos de Milton Romero y un gol agónico de Rodrigo López en tiempo cumplido. Con este 2-1, los de la ciudad satélite treparon al tercer puesto con 12 puntos.

Constitución también festejó fuera de casa al vencer 2 a 1 a Defensores de Nebel con goles de Adrián Gómez y Axel Villalba.

El lunes, Real Concordia cerró la fecha con una victoria por la mínima (1-0) ante 9 de Julio de Colonia Ayuí.

RESULTADOS – FECHA 7

Libertad 0 – San Lorenzo 0

Real Concordia 1 – 9 de Julio 0

Nebel 1 – Constitución 2

Colegiales 1 – La Bianca 2

Salto Grande 3 – Alberdi 0

Pendiente: Santa María vs. Comunicaciones

TABLA DE POSICIONES

Libertad: 16 pts.

Salto Grande: 13 pts.

Alberdi: 12 pts.

La Bianca: 12 pts.

Comunicaciones: 10 pts. (un partido menos)

Constitución: 10 pts.

San Lorenzo: 8 pts.

Santa María: 7 pts. (un partido menos)

Real Concordia: 7 pts.

9 de Julio: 6 pts.

Colegiales: 5 pts.

Nebel: 3 pts.

PRÓXIMA FECHA (8°)

La octava jornada promete ser determinante, destacándose el viaje del puntero a una cancha siempre difícil:

La Bianca vs. Libertad

9 de Julio vs. Nebel

Constitución vs. Salto Grande

Alberdi vs. Santa María

Comunicaciones vs. Colegiales

San Lorenzo vs. Real Concordia

Por Edgardo Perafan