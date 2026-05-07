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Miércoles 6 de mayo de 2026
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Libertad manda en el fútbol de Concordia y ahora pone a prueba su liderazgo en la ciudad «Satélite»

Tras completarse la séptima fecha, el "Lobo" sigue en lo más alto pese a empatar sin goles con San Lorenzo. Salto Grande es el único escolta tras golear a Alberdi. Se viene un duelo clave: La Bianca recibirá al puntero en la próxima jornada.
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Redacción 7Paginas

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El Torneo Apertura Centenario de la Liga Concordiense de Fútbol sigue al rojo vivo. Luego de las suspensiones por lluvia el pasado viernes, la actividad regresó el domingo y lunes con resultados que apretaron la tabla de posiciones, aunque el liderazgo sigue teniendo un solo dueño: Libertad.

Un empate con poco brillo en el Parque Mitre

En el duelo más esperado, Libertad y San Lorenzo no pasaron del 0 a 0. Fue un encuentro apático, donde el «Lobo» no pudo encontrar los caminos para romper la defensa «azulgrana». Pese a sumar de a uno, Libertad se mantiene como único líder con 16 unidades, sacándole tres puntos de ventaja a su perseguidor más cercano. San Lorenzo, por su parte, alcanzó los 8 puntos en el torneo.

Salto Grande es el nuevo escolta

En el Estadio Municipal, Salto Grande aprovechó su oportunidad y goleó 3 a 0 a Juan Bautista Alberdi. Con un doblete de Lukas Peralta y un tanto de Ariel Sánchez, el equipo «hidroeléctrico» llegó a los 13 puntos y quedó como único escolta del certamen. Alberdi, que perdió la chance de acercarse a la cima, quedó con 12 unidades.

Triunfos agónicos y sorpresas

La jornada dejó otros resultados vibrantes:

La Bianca logró una victoria heroica frente a Colegiales. El «Pompeyano» ganaba con gol de Ariel Lescano, pero el «Tricolor» lo dio vuelta con tantos de Milton Romero y un gol agónico de Rodrigo López en tiempo cumplido. Con este 2-1, los de la ciudad satélite treparon al tercer puesto con 12 puntos.

Constitución también festejó fuera de casa al vencer 2 a 1 a Defensores de Nebel con goles de Adrián Gómez y Axel Villalba.

El lunes, Real Concordia cerró la fecha con una victoria por la mínima (1-0) ante 9 de Julio de Colonia Ayuí.

RESULTADOS – FECHA 7

Libertad 0 – San Lorenzo 0

Real Concordia 1 – 9 de Julio 0

Nebel 1 – Constitución 2

Colegiales 1 – La Bianca 2

Salto Grande 3 – Alberdi 0

Pendiente: Santa María vs. Comunicaciones

TABLA DE POSICIONES

Libertad: 16 pts.

Salto Grande: 13 pts.

Alberdi: 12 pts.

La Bianca: 12 pts.

Comunicaciones: 10 pts. (un partido menos)

Constitución: 10 pts.

San Lorenzo: 8 pts.

Santa María: 7 pts. (un partido menos)

Real Concordia: 7 pts.

9 de Julio: 6 pts.

Colegiales: 5 pts.

Nebel: 3 pts.

PRÓXIMA FECHA (8°)

La octava jornada promete ser determinante, destacándose el viaje del puntero a una cancha siempre difícil:

La Bianca vs. Libertad

9 de Julio vs. Nebel

Constitución vs. Salto Grande

Alberdi vs. Santa María

Comunicaciones vs. Colegiales

San Lorenzo vs. Real Concordia

Por Edgardo Perafan