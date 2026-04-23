Libertarios de Federación proponen la digitalización de la información pública “para terminar con la corrupción”, sostuvieron

En una entrevista exclusiva con el programa Entre Líneas, los jóvenes dirigentes de La Libertad Avanza, Lautaro Biasizzo y Julián Rodríguez, marcaron la cancha de cara al futuro político de la ciudad. Con una mirada crítica sobre la gestión actual y un fuerte enfoque en el vecinalismo, los referentes libertarios propusieron un cambio de paradigma administrativo: la digitalización integral del municipio.

Un diagnóstico alarmante: «Federación perdió el liderazgo turístico»

Durante la charla, Biasizzo fue contundente al referirse a la situación económica de la ciudad. Según los datos oficiales analizados por el espacio, Federación perdió, por primera vez en su historia, el liderazgo frente a Colón en el ingreso a complejos termales durante la temporada baja.

«Estamos pasando por una degradación a nivel ciudad como nunca antes. En 2014, Federación representaba el 50% del termalismo provincial; hoy pelea el 20%. No es solo la macroeconomía, son las decisiones locales las que están generando el problema», sentenció Biasizzo.

Los jóvenes señalaron la falta de mantenimiento en infraestructura básica en servicios dentro del complejo termal, como los principales factores que ahuyentan al turista y afectan la economía del vecino.

La propuesta: Transparencia por software

Ante la consulta sobre cómo combatir las irregularidades en la función pública, los referentes adelantaron que su programa de gobierno tiene como eje central la modernización tecnológica.

«La digitalización municipal es la única manera de terminar con la corrupción», aseguraron. El proyecto consiste en una plataforma de acceso público donde el ciudadano pueda monitorear en tiempo real:

Licitaciones públicas y gastos en tasas.

Estado de la flota municipal: cuántos camiones están operativos y cuántos en reparación.

Recaudación diaria de las termas.

Sueldos de los funcionarios y planta de personal.

«No es una cuestión de recursos, porque el costo tecnológico para un municipio es totalmente accesible. Es una decisión política de no querer mostrar los números», explicó Rodríguez, subrayando que la transparencia no debe depender de la «confianza» en el político, sino de datos abiertos y verificables.

Rumbo a 2027: Construcción vecinalista

Aunque reconocieron que el panorama provincial y nacional de alianzas aún es incierto, Biasizzo y Rodríguez recalcaron que su enfoque es 100% local. «Federación necesita un consenso de ideas. Nuestra generación, los menores de 40, no están volviendo a la ciudad porque no hay desarrollo. Eso se cambia con orden fiscal y bajando la presión impositiva al privado», señalaron.

Finalmente, los dirigentes criticaron el rol del Concejo Deliberante, calificando de «decepcionante» la actuación tanto del oficialismo como de la oposición. «A veces se termina siendo cómplice por acción o por omisión. Nosotros venimos a proponer algo nuevo, con gente que nunca estuvo en política pero que tiene la vocación de profesionalizar la gestión», concluyeron.