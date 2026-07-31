Licitaran la concesión de tres paradores en el Lago de Salto Grande

Los espacios que serán concesionados corresponden a Playa Sol, Playa Médicos y Playa Península, tres sectores de gran concurrencia durante la temporada estival.

Según se informó a 7Paginas, la apertura de sobres se realizará el próximo 10 de agosto de 2026, a las 10:00 horas, en las oficinas de CODESAL.

Los interesados en participar del proceso licitatorio podrán solicitar los pliegos de bases y condiciones, además de obtener información adicional, a través del Área Contable del organismo mediante el correo electrónico areacontablecodesal@entrerios.gov.ar.

Más servicios para potenciar el turismo

Desde CODESAL señalaron que esta convocatoria forma parte de las acciones que el organismo lleva adelante junto al Gobierno de Entre Ríos para continuar fortaleciendo la infraestructura turística del Lago de Salto Grande y promover la participación de emprendedores y actores locales en la prestación de servicios.

El objetivo es consolidar al complejo turístico como un destino cada vez más atractivo para residentes y visitantes, incorporando nuevas propuestas gastronómicas y de recreación que enriquezcan la experiencia de quienes eligen disfrutar de este espacio natural.

Convocatoria a emprendedores

Finalmente, desde la Corporación invitaron a todas las personas interesadas a presentar sus propuestas y asumir el desafío de explotar comercialmente los paradores, apostando al crecimiento de la actividad turística y a la diversificación de los servicios que ofrece el Lago de Salto Grande.