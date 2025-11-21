Liga Provincial: comienzan los cuartos de final

Este viernes no laborable tiene una propuesta deportiva de alto nivel para Chajarí. La Liga Provincial de Basquet Mayores que cerró este martes sus series de octavos de final y se terminó de conformar el cuadro definitivo de los ocho mejores equipos de Entre Ríos.

Santa Rosa de Chajarí, Urquiza de Santa Elena, Regatas de Concepción del Uruguay, Ferro de San Salvador, Sionista y Recreativo, ambos de Paraná, Peñarol de Rosario del Tala y Estudiantes Concordia, se aseguraron un lugar en el Torneo Federal 2026.

En la cuarta Fase se enfrentarán, al mejor de tres partidos, estos ocho ganadores de los playoffs de la Fase 3. En ese marco, esta noche, Santa Rosa recibirá a Sionista, a las 21:30 horas. En tanto, el lunes, a las 21 horas, será el equipo de Paraná el que esperará al plantel del rojo y verde. De ser necesario un tercer juego, el miércoles 26 Santa Rosa tendrá la localía.

Repechaje

En la cuarta Fase se enfrentarán los ocho perdedores de los play off de la Fase 3, al mejor de tres partidos, en busca de las cuatro plazas restantes.

En este contexto, el plantel de Vélez Sarsfield será anfitrión ante Quique de Paraná, con el juego desde las 21: 30 horas. El próximo lunes Vélez deberá trasladarse a Paraná y, de darse un tercer encuentro entre ambos equipos, el de Chajarí tiene la localía para el miércoles.

Tras el festejo por la clasificación y por el ascenso a la Liga Federal, el certamen no concede respiro y los planteles vuelven rápidamente a la competencia, según informó Paraná Deportes.

Sionista va por la sorpresa en Chajarí

El elenco dirigido por Santiago Vesco visitará a Santa Rosa, rival que llega motivado luego de eliminar a Quique y obtener también el ascenso. El duelo no será sencillo, pero Sionista confía en sus herramientas para iniciar de la mejor manera la serie. El equipo paranaense ya estuvo recientemente en Chajarí para enfrentar a Vélez y ahora buscará ajustar su juego para superar al otro representante de la ciudad.

Recreativo enfrenta un desafío exigente en San Salvador

Por su parte, Recreativo tendrá un compromiso de alta dificultad frente a Ferro de San Salvador, uno de los conjuntos más sólidos del torneo. Los dirigidos por Oscar Heis se medirán ante un rival aguerrido, que suele imponer un ritmo intenso y que finalizó como líder de su grupo. Ferro llega a esta instancia después de una serie exigente: perdió en casa el primer partido de octavos ante Zaninetti, pero logró recuperarse en Concepción del Uruguay y luego selló la clasificación como local.

Recreativo sabe que tiene la capacidad de competir en San Salvador, aunque deberá jugar un encuentro casi perfecto para adelantarse en la llave.

Programación – Cuartos de Final (Juego 1)

Viernes 21 de noviembre – 21:30 horas

Urquiza vs. Estudiantes (Concordia)

Regatas vs. Peñarol

Ferro (San Salvador) vs. Recreativo

Santa Rosa vs. Sionista

Repechaje: ocho equipos buscan las últimas plazas para la Liga Federal

Simultáneamente, comenzará la fase de repechaje, donde los ocho equipos que cayeron en los playoffs de la Fase 3 competirán al mejor de tres por las últimas cuatro plazas disponibles para la Liga Federal.

Estudiantes de Paraná tendrá ventaja deportiva y recibirá a La Armonía de Colón, mientras que Quique deberá viajar a Chajarí para enfrentar a Vélez, en una serie donde arrancará en desventaja.

Programación – Repechaje (Juego 1)

Viernes 21 de noviembre – 21:30 horas

Sportivo SS vs. Sarmiento

Estudiantes (Paraná) vs. La Armonía

BH Gualeguay vs. Zaninetti

Vélez vs. Quique