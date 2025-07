Liliana Salinas criticó a La Libertad Avanza por el desplazamiento de Etchevehere y anticipó su intención de competir en las próximas elecciones

En diálogo con el programa “A Quien Corresponda” (Radio Plaza 94.7), Salinas aseguró que la salida de Etchevehere es «una falta de respeto total» hacia quien fue “la cara visible de la construcción de La Libertad Avanza en la provincia, cuando nadie quería ser candidato de Milei». «Seba recorrió la provincia, puso el cuerpo, y hoy lo borran sin reconocer su enorme trabajo», lamentó.

Salinas también apuntó contra la conducción nacional del partido y reveló que «los que iniciamos La Libertad Avanza ya no estamos dentro y han ingresado personas que ni siquiera participaron del armado inicial». En esa línea, afirmó que «las decisiones se comunican tarde o ni siquiera se informan», lo que ha generado una fuerte decepción entre quienes construyeron el espacio libertario desde cero.

Respecto a su relación con el presidente Javier Milei, la legisladora indicó que esta se rompió el mismo día de las elecciones nacionales, cuando —según ella— se les informó a los presidentes de los partidos que ya no serían necesarios. “Ese día Milei cerró con el PRO y nos dejó afuera sin agradecimientos. Me trataron de traicionera, pero él fue quien decidió no necesitar más de los sellos políticos”, señaló.

Salinas se mostró crítica con algunas medidas del gobierno nacional, especialmente las que afectan al área de discapacidad, una causa que la legisladora asegura haber defendido toda su carrera. “Fue uno de mis límites desde la campaña, y lo sigue siendo hoy”, afirmó.

Por otra parte, al ser consultada por el escándalo de corrupción en el área de comedores escolares de Concordia, Salinas contó que advirtió a Silvina Murúa, entonces responsable del área, sobre las irregularidades que se denunciaban. «Me dijo que estaba protegida por un diputado y que no le iba a pasar nada. Lamentablemente, la dejaron sola y eso también es una forma de maltrato», expresó. Aseguró que Murúa «no armó todo sola» y que debe investigarse la cadena completa de responsabilidades.

Finalmente, Salinas se refirió a sus planes electorales: “Estamos evaluando participar en 2025, pero ya es una decisión firme trabajar para 2027. Estamos reorganizando el grupo, convocando a todos los que nos acompañaron, y escuchando a la gente en cada localidad”, adelantó.

Sobre su vínculo con el gobernador Rogelio Frigerio, destacó: “La última vez que hablamos fue por el tema del IOSPER. Es alguien con quien se puede dialogar, y eso siempre lo valoro”.

Con estas declaraciones, Salinas marca distancia del oficialismo libertario nacional, denuncia la falta de reconocimiento a quienes trabajaron por el crecimiento del espacio y perfila una estrategia política propia de cara al futuro.

