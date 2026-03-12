Llega a Concordia “Amigos Son Los Amigos”, una competencia de atletismo a pura aventura

La competencia se llevará a cabo el domingo 19 de julio, con largada prevista para las 9 de la mañana, y contará con distintas distancias para que puedan participar corredores de todos los niveles, desde atletas experimentados hasta quienes deseen disfrutar de una actividad al aire libre junto a amigos y familiares.

La organización está a cargo de Amistad Aventura, mientras que el cronometraje y fiscalización del evento estará a cargo de Cronomet.

Distancias y circuito

La propuesta incluye dos distancias principales de 5 y 10 kilómetros, además de carreras infantiles, lo que permitirá que también los más chicos puedan formar parte de la jornada.

El circuito combinará calles asfaltadas, tramos de ripio y senderos costeros junto al río Uruguay. Dependiendo de la distancia elegida, los corredores recorrerán distintos puntos característicos del sector norte de la costanera, pasando por lugares como Costanera a Nébel Norte, el Naranjal de Pereda, el Monumento a la Mujer y el Club Obras Sanitarias, entre otros sectores del paisaje ribereño.

Premios y categorías

La competencia entregará trofeos del primer al tercer puesto en la clasificación general tanto en la distancia de 5 como de 10 kilómetros, mientras que por categorías habrá premiación del primero al quinto lugar.

Las categorías estarán divididas por edades, comenzando con participantes hasta 19 años, y continuando con rangos de cinco años hasta llegar a 70 años y más, además de una categoría para atletas con discapacidad.

En el caso de las carreras infantiles, los participantes recibirán medallas, helados y golosinas como reconocimiento por su participación.

Sorteos y servicios para corredores

La jornada también incluirá show en vivo, sorteos y distintas sorpresas para los participantes. Entre los premios que se sortearán se destacan una bicicleta, calzados deportivos y otros artículos.

La inscripción incluye chip de cronometraje, hidratación, fruta, servicio de emergencia, seguro para los participantes y acceso a los sorteos.

Además, se dispondrá de 150 remeras oficiales, que podrán reservarse hasta el último día de junio para quienes se encuentren inscriptos y hayan abonado previamente la inscripción.

Inscripciones y costos

Los interesados en participar pueden inscribirse a través del sitio encarrera.com.ar/amigos o realizar consultas al número 3454016813.

Los valores promocionales de inscripción estarán vigentes hasta el 15 de mayo. En ese período, el costo será de 20.000 pesos para los 5 kilómetros sin remera y 30.000 con remera, mientras que para los 10 kilómetros el valor será de 25.000 pesos sin remera y 35.000 con remera.

Para las carreras infantiles, el costo del seguro será de 5.000 pesos. Los precios se mantendrán hasta fines de junio, mientras que en julio tendrán un incremento.

Desde la organización recordaron que todos los corredores deberán descargar, completar y presentar firmado el deslinde de responsabilidad el día de la competencia.

Con un circuito atractivo, propuestas para todas las edades y un fuerte espíritu de camaradería, la carrera “Amigos Son Los Amigos” se perfila como una nueva fiesta del atletismo concordiense.