llega a Concordia, “Icaria”, una obra para toda la familia que invita a soñar con volar

Concordia se prepara para recibir una propuesta teatral que combina humor, poesía y reflexión. Este domingo 16 de agosto, a las 20, llegará a la sala de Pueblo Viejo la obra “Icaria”, de la reconocida Compañía Teastral.

Se trata de un espectáculo unipersonal payaso protagonizado por Paula Righelato, que cuenta con una trayectoria de diez años y ha recorrido diferentes escenarios, cosechando premios y un importante reconocimiento del público.

El sueño de volar

“Icaria” parte de un mito que atraviesa generaciones y de un deseo que, de alguna manera, todos hemos tenido: volar.

La propuesta escénica es sensible, poética y reflexiva. La payasa pone sobre el escenario dos historias: por un lado, su propio deseo de cumplir el sueño de volar; y por otro, la mítica historia de Dédalo, el genial inventor, y su hijo Ícaro.

A través de sogas y juegos propios del lenguaje del clown, ambas historias se van entrelazando para hablar sobre la necesidad de cumplir los sueños, los miedos y los temores que aparecen cuando una persona se enfrenta al desafío de intentarlo.

Una obra para chicos y grandes

Uno de los atractivos de “Icaria” es que se trata de una propuesta destinada a todo público, capaz de dialogar tanto con niños como con adultos.

El espectáculo recupera el tradicional código de inocencia del clown, pero al mismo tiempo construye un discurso que interpela especialmente al mundo adulto.

La obra invita a pensar sobre los límites, los deseos y aquello que muchas veces impide avanzar detrás de un sueño: el miedo al fracaso y, en última instancia, a la muerte.

La propuesta busca abordar estos temas desde un lenguaje ameno, lúdico y poético, permitiendo que cada espectador pueda encontrar su propia lectura.

Una trayectoria de una década

“Icaria” cuenta con 10 años de trayectoria y se ha presentado en diversos escenarios, logrando reconocimiento tanto de la crítica como del público.

La idea y el texto pertenecen a Nadia Grandón y Paula Righelato, mientras que la dirección está a cargo de Nadia Grandón y Ezequiel Caridad.

La ficha técnica se completa con Marcela Acosta en asistencia acrobática, Alfredo Godoy Wilson en escenografía y Solange Franco en vestuario.

Entradas y promociones

Las entradas anticipadas pueden reservarse comunicándose al 3454 244735.

Además, se informó que existen promociones especiales para grupos de tres, cuatro o más personas, por lo que se recomienda consultar previamente.

La función tendrá lugar este domingo 16 de agosto, a las 20, en Pueblo Viejo, en una propuesta que promete combinar humor, emoción y reflexión para compartir entre grandes y chicos.

La sala cuenta con el apoyo del ConTIER.

Redaccion de 7Paginas