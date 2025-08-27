Llega a Federación el Programa Nacional de controles oftalmológicos

El operativo se desarrollará en las instalaciones del NIDO, desde las 9:00 hasta las 15:00 horas, y estará destinado a las familias que previamente solicitaron turno en los CAPS Perpetuo Socorro (Ex Emplazamiento) y CAPS Evita (Las Camelias y Av. Alem).

El programa “Ver para Ser Libres” es impulsado por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, en articulación con el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos y la Municipalidad de Federación.

Las atenciones se llevarán adelante por orden de llegada, con el objetivo de realizar controles preventivos y detectar a tiempo posibles problemas visuales que puedan afectar el rendimiento escolar y la vida cotidiana de los niños y niñas.