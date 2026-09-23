Llega el clima primaveral a Concordia y anticipan cuándo podrían regresar las lluvias a la región

El frío que se hizo sentir durante las últimas jornadas comenzará a quedar atrás en Concordia y la región de Salto Grande. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), desde este jueves se producirá un marcado ascenso de las temperaturas, dando paso a condiciones más propias de la primavera.

Este miércoles comenzó con una mínima de 6 grados, mientras que la máxima alcanzará los 22 grados. Para la jornada se espera cielo algo nublado, humedad cercana al 69% y viento del sector este a unos 15 kilómetros por hora.

Ascenso de temperatura

El cambio de condiciones se hará más evidente este jueves, cuando la temperatura mínima prevista sea de 11 grados y la máxima llegue a los 27 grados, con cielo parcialmente nublado.

Para el viernes, en tanto, se espera una mínima de 13 grados y una máxima de 27, también con cielo parcialmente nublado.

De esta manera, el cierre de la semana estará marcado por temperaturas más elevadas y un ambiente más agradable en comparación con las primeras jornadas de la semana.

¿Cuándo podrían regresar las lluvias?

El fin de semana continuará inicialmente con temperaturas primaverales. Para el sábado se pronostica una mínima de 13 grados y una máxima de 26, con cielo parcialmente nublado.

Sin embargo, el escenario podría cambiar durante el domingo. Para esa jornada, el SMN anticipa una mínima de 16 grados y una máxima de 26, junto con un 40% de probabilidades de tormentas aisladas.

El pronóstico de inestabilidad se extendería además durante el lunes de la próxima semana, por lo que las lluvias podrían regresar a Concordia y la región después de varios días de tiempo predominantemente seco.

Así, la semana terminará con un marcado contraste entre las mañanas frías de los primeros días y el ascenso de temperatura que anticipa la llegada de un clima más primaveral.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas