Llega el encuentro de juegos alternativos para adultos mayores en la Costanera de Concordia

La Municipalidad de Concordia, a través del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, invita a todas las personas mayores de la ciudad a participar de una mañana diferente. Este próximo miércoles 29 de abril, de 9:00 a 11:00 horas, el Campo de los Deportes de la Costanera se transformará en el escenario de un Encuentro de Juegos Alternativos.

La propuesta, pensada integralmente para el bienestar de los adultos mayores, incluirá actividades recreativas, dinámicas grupales y ejercicios adaptados. La coordinación estará a cargo del profesor Miguel Pérez Saipe, quien guiará las dinámicas orientadas a fomentar el compañerismo y el movimiento.

Más que actividad física: Salud emocional y comunidad

Desde la organización resaltaron que estos espacios inclusivos son vitales para mantener la autonomía y fortalecer los vínculos sociales. Gladys Portugal, Jefa del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, subrayó la importancia de la iniciativa:

“Estos espacios son fundamentales porque promueven el envejecimiento activo y saludable. No se trata solo de hacer actividad física, sino de encontrarse, socializar y seguir construyendo comunidad entre nuestros adultos mayores”, señaló Portugal.

Una agenda permanente

Este encuentro no es un hecho aislado, sino que forma parte de una política pública sostenida por el municipio. Según explicaron desde el área, se trabaja en una agenda permanente para ofrecer oportunidades de participación y bienestar durante todo el año, permitiendo que los mayores de Concordia disfruten de espacios naturales emblemáticos mientras cuidan su salud.

Detalles del evento:

Fecha: Miércoles 29 de abril.

Horario: 09:00 a 11:00 hs.

Lugar: Campo de los Deportes (Costanera de Concordia).

Entrada: Abierta y gratuita para todas las personas mayores.