Llega el frío y la Cooperativa Eléctrica de Concordia pidió un uso eficiente y responsable de la calefacción

Desde la entidad remarcaron a 7Paginas, que durante esta época del año muchas familias recurren a equipos eléctricos para calefaccionar los ambientes, principalmente acondicionadores de aire frío/calor, estufas eléctricas y caloventores, lo que genera un aumento considerable en el consumo energético.

En ese sentido, aclararon que usar responsablemente la energía “no significa usar menos”, sino adoptar hábitos que permitan optimizar el consumo y contribuir también a la economía familiar.

Entre las principales sugerencias difundidas por la Cooperativa, se destaca la importancia de aprovechar al máximo la luz natural, teniendo en cuenta que durante el invierno disminuyen las horas de sol y aumenta el uso de iluminación artificial.

Respecto a los equipos de aire acondicionado frío/calor, recomendaron mantener una temperatura moderada de 20 grados para calefaccionar los ambientes, además de limpiar periódicamente los filtros para evitar que el aparato trabaje forzado y consuma más energía.

También aconsejaron sellar filtraciones de aire en puertas y ventanas, ya que esto ayuda a conservar la temperatura interior y reduce el gasto eléctrico.

En cuanto a los termotanques eléctricos, indicaron que es conveniente regular la temperatura entre 55 y 70 grados, evitando mezclar innecesariamente agua caliente con fría.

Desde la Cooperativa señalaron además que los caloventores y las estufas de cuarzo suelen ser económicos al momento de adquirirlos y tienen la ventaja de calefaccionar rápidamente, aunque advirtieron que son artefactos de alto consumo eléctrico.

Otro de los puntos mencionados fue el denominado “consumo fantasma”, generado por aparatos enchufados o en modo espera. En ese aspecto recomendaron desenchufar cargadores, televisores, computadoras y microondas cuando no estén siendo utilizados.

Asimismo, recordaron que los usuarios pueden realizar una simulación de consumo eléctrico a través de la oficina virtual de la Cooperativa, ingresando a: simulador de consumo de la Cooperativa Eléctrica de Concordia

Finalmente, remarcaron la importancia de ventilar adecuadamente los ambientes cuando se utilizan sistemas de calefacción que liberan monóxido de carbono, como medida fundamental para prevenir intoxicaciones y accidentes domésticos.