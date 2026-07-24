¿Llega el Niño a la región? Salto Grande anticipó que el río Uruguay comenzará a subir en los próximos días

Las abundantes precipitaciones que afectan a los estados del sur de Brasil y las crecientes que ya se observan en distintos cursos de agua de la cuenca del río Uruguay comenzarán a tener impacto en la región de Salto Grande.

Así lo informó este jueves el Área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, que anticipó un incremento gradual del nivel del río Uruguay en Concordia y Salto durante los próximos días.

De acuerdo con el último comunicado oficial al que tuvo acceso 7Paginas, el aporte de agua registrado durante las últimas 24 horas fue de 8.650 metros cúbicos por segundo, mientras que el caudal evacuado a las 8 de la mañana alcanzó los 9.855 metros cúbicos por segundo. En tanto, el nivel del embalse se ubicó en 34,82 metros.

Aumentarán los caudales evacuados

El informe señala que hasta las 15 horas de este viernes, el caudal medio diario evacuado variará entre 12.000 y 9.600 metros cúbicos por segundo, un incremento que responde al mayor volumen de agua que ingresa desde la cuenca alta del río Uruguay.

Como consecuencia, las cotas previstas para el puerto de Concordia oscilarán entre 7,80 y 9 metros, mientras que en el puerto de Salto se ubicarán entre 8,10 y 9,30 metros.

Tendencia ascendente

Desde Hidrología remarcaron que el nivel del río Uruguay presentará una tendencia ascendente durante los próximos días, situación que continuará siendo monitoreada de manera permanente por los técnicos de la represa binacional.

Asimismo, se indicó que el nivel del embalse tenderá a los 34 metros, mientras continúan las tareas de regulación del sistema.

Las autoridades mantienen un seguimiento constante de la evolución hidrológica debido a las intensas lluvias que afectan al sur de Brasil, donde el fenómeno de El Niño ya provocó inundaciones y desbordes en decenas de municipios. Ese importante volumen de agua comenzará a trasladarse progresivamente por la cuenca del río Uruguay, generando un aumento de los niveles en las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos.

Si bien por el momento no se reportan situaciones de riesgo para las ciudades ribereñas de la región de Salto Grande, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los comunicados oficiales ante la evolución de las condiciones hidrológicas.

Foto: Marcelo Gonzalez

Video: zona costera de la ciudad de Federacion