Llega el último capítulo de la guerra de las pasiones 2026

La gran definición tendrá lugar en el Corsódromo Atanasio Bonfiglio, escenario donde las comparsas volverán a dejarlo todo en pista en una noche que promete emoción, brillo, ritmo y tribunas colmadas.

Horarios y acceso

Desde la organización se informó que la boletería abrirá a las 20:00 horas, el predio habilitará su ingreso a las 20:30 y el desfile comenzará a las 22:00 en punto.

Se solicita al público concurrir con el código QR de ingreso, ya sea en el teléfono móvil o impreso, para agilizar los accesos. Esta modalidad, implementada durante la presente edición, permitió optimizar el ingreso y brindar mayor comodidad a los miles de espectadores que dijeron presente en cada noche.

El orden de la gran final

Para este cierre apasionante, el orden de desfile será: Bella Samba, Ráfaga, Imperio y Emperatriz, protagonistas de una competencia que mantuvo en vilo a la ciudad y que este sábado definirá a la gran ganadora.

Balance de una temporada histórica

El director del Ente Permanente del Carnaval, Luis Sanchez, destacó el crecimiento sostenido del espectáculo y el trabajo articulado que hizo posible esta edición.

“Estamos viviendo una temporada histórica, con una respuesta muy positiva del público local y visitante. Este crecimiento es fruto del trabajo conjunto con las comparsas, el acompañamiento del sector privado y las distintas áreas del Municipio, cuidando cada detalle para que la fiesta se viva con intensidad y orden”, expresó.

Asimismo, agradeció a las familias, a los integrantes de cada comparsa y a todos los actores involucrados que hacen del carnaval una celebración de identidad y cultura. “Esta última noche será la despedida perfecta para una edición que marcó un antes y un después”, afirmó.

Desde el Ente Permanente del Carnaval invitan a vecinos y turistas a ser parte de esta definición que reafirma al Carnaval de Concordia como uno de los eventos culturales más importantes del país.

La información actualizada sobre programación, entradas y novedades puede consultarse en el sitio oficial del Municipio y en la cuenta de Instagram @concordiaescarnaval.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas