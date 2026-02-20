7PAGINAS

Viernes 20 de febrero de 2026
Llega el último capítulo de la guerra de las pasiones 2026

Este sábado 21 de febrero se escribirá el capítulo final de la edición 2026 del Carnaval de Concordia. La sexta y última noche marcará el desenlace de una temporada que volvió a destacarse por su convocatoria masiva, su despliegue artístico y la fidelidad de un público que acompañó cada jornada.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

La gran definición tendrá lugar en el Corsódromo Atanasio Bonfiglio, escenario donde las comparsas volverán a dejarlo todo en pista en una noche que promete emoción, brillo, ritmo y tribunas colmadas.

Horarios y acceso

Desde la organización se informó que la boletería abrirá a las 20:00 horas, el predio habilitará su ingreso a las 20:30 y el desfile comenzará a las 22:00 en punto.

Se solicita al público concurrir con el código QR de ingreso, ya sea en el teléfono móvil o impreso, para agilizar los accesos. Esta modalidad, implementada durante la presente edición, permitió optimizar el ingreso y brindar mayor comodidad a los miles de espectadores que dijeron presente en cada noche.

El orden de la gran final

Para este cierre apasionante, el orden de desfile será: Bella Samba, Ráfaga, Imperio y Emperatriz, protagonistas de una competencia que mantuvo en vilo a la ciudad y que este sábado definirá a la gran ganadora.

Balance de una temporada histórica

El director del Ente Permanente del Carnaval, Luis Sanchez, destacó el crecimiento sostenido del espectáculo y el trabajo articulado que hizo posible esta edición.

“Estamos viviendo una temporada histórica, con una respuesta muy positiva del público local y visitante. Este crecimiento es fruto del trabajo conjunto con las comparsas, el acompañamiento del sector privado y las distintas áreas del Municipio, cuidando cada detalle para que la fiesta se viva con intensidad y orden”, expresó.

Asimismo, agradeció a las familias, a los integrantes de cada comparsa y a todos los actores involucrados que hacen del carnaval una celebración de identidad y cultura. “Esta última noche será la despedida perfecta para una edición que marcó un antes y un después”, afirmó.

Desde el Ente Permanente del Carnaval invitan a vecinos y turistas a ser parte de esta definición que reafirma al Carnaval de Concordia como uno de los eventos culturales más importantes del país.

La información actualizada sobre programación, entradas y novedades puede consultarse en el sitio oficial del Municipio y en la cuenta de Instagram @concordiaescarnaval.

Con información de prensa municipal

