Llega la aclamada obra «Al borde del andamio» al teatro Pueblo Viejo

La puesta en escena promete cautivar al público local a través de una sensible amalgama entre el teatro, la poesía y las vivencias de los sectores populares.

Sinopsis: Entre el olvido, la soledad y la poesía

La trama sigue de cerca a Amador Barría, un hombre que se debate entre su oficio de albañil y su pasión como poeta. La historia se dispara una madrugada, cuando Amador regresa a su hogar y su mujer, cansada de sus reiteradas salidas y deslices, decide no dejarlo entrar.

Parado frente a la puerta de su propia casa y bajo el frío de la noche, el protagonista comienza a repasar su vida. En ese instante de vulnerabilidad, reconstruye con palabras propias y ajenas las historias que lo constituyen y lo vuelven quien es: relatos de amor y encuentros, recuerdos y olvidos, en una delgada línea entre la soledad y la locura.

Sobre el protagonista: Recorrido internacional

La obra es interpretada por Antonio «Toño» López, un experimentado actor chileno formado en la prestigiosa compañía Teatro Luna de Valdivia, con la que participó en el teatro itinerante del Ministerio de Educación de su país en el año 2000.

Tras radicarse en Argentina, López se volcó a la creación de formatos unipersonales, recorriendo diferentes provincias y dictando talleres teatrales. Ha trabajado en diversas compañías de la Patagonia y del Litoral, destacándose recientemente por producciones como «El Rastro. Tras las huellas de Isidro Velázquez» (obra ganadora de importantes premios) y la pieza que presentará este sábado en Concordia.

Ficha Técnica

Actor: Toño López

Dramaturgia y Dirección: Belisario Ruiz (sobre textos de Jorge Spíndola)

Técnica: Belisario Ruiz

Diseño de Vestuario: Daniela Rudel

Diseño de Sonido: Ignacio Grünbaum

Diseño Gráfico: Natalia Hallam

Información de boletería: Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta y se pueden adquirir de manera online a través de la web oficial WWW.PUEBLOVIEJO.COM.AR o mediante consultas por WhatsApp al teléfono 3454244735.

Redaccion de 7Paginas