Llega la “Copa Concordia Capital Nacional del Citrus” del TCR South America

El automovilismo internacional tendrá una cita inédita en Concordia. Los próximos 12 y 13 de septiembre, el Parque Autódromo Ciudad de Concordia será escenario de la “Copa Concordia Capital Nacional del Citrus”, correspondiente al campeonato Bradesco TCR South America.

Será la primera vez en la historia de la categoría que sus espectaculares vehículos compitan en el trazado concordiense, en un fin de semana que promete reunir velocidad, tecnología y pilotos de primer nivel de Sudamérica.

Entre las figuras confirmadas se encuentran el actual campeón Leonel Pernía, el reconocido piloto internacional Néstor “Bebu” Girolami y el brasileño Nelson Piquet Jr., quien compitió en Fórmula 1.

La llegada del TCR South America representa además una oportunidad para que el público entrerriano pueda disfrutar de cerca de una categoría que lleva a Sudamérica el concepto TCR, presente en los principales campeonatos del mundo.

Dos días a pura velocidad

La actividad se desarrollará durante el sábado 12 y domingo 13 de septiembre en el Parque Autódromo Ciudad de Concordia, ubicado en avenida Monseñor Ricardo Rösch S/N.

Las puertas del predio abrirán a partir de las 7 de la mañana.

Desde la organización indicaron a 7Paginas, que la programación y los horarios están sujetos a modificaciones.

Entradas desde $12.000

Para quienes quieran disfrutar del espectáculo desde los sectores generales habilitados, la entrada tendrá un valor de $12.000, mientras que el estacionamiento tendrá un costo de $5.000.

El acceso general permitirá disfrutar de las competencias, ingresar a los sectores habilitados para espectadores y participar de las distintas propuestas y activaciones previstas para el público.

Para quienes busquen una experiencia más cercana a los protagonistas, estará disponible el acceso Paddock-Boxes, cuyo valor será de $40.000.

Este ticket incluye el acceso general y el ingreso al sector de paddock y boxes, permitiendo estar cerca de los equipos, pilotos y vehículos de la categoría. También contempla el Pit Lane Walk, si así lo determina la programación.

Una experiencia para vivir el automovilismo desde adentro

La propuesta también incluye una alternativa exclusiva para los fanáticos que quieran conocer el detrás de escena de una competencia de estas características.

El Box Experience, con cupos limitados, permitirá realizar recorridos guiados por sectores exclusivos, visitar equipos y boxes, participar de un Meet & Greet con pilotos y acceder a experiencias especiales.

Dependiendo de la programación, también podrán incluirse experiencias como Grid Pass, acceso al podio o Pit Lane Walk.

El paquete que combina Paddock + Box Experience + estacionamiento VIP tendrá un costo de $120.000.

También habrá VIP Lounge

El público podrá acceder además al VIP Lounge, con pases disponibles por uno o dos días.

Esta modalidad ofrece vistas privilegiadas, atención personalizada y una propuesta de hospitalidad all inclusive.

Las ventas especiales para este sector se realizan a través del correo services@southamerica.tcr-series.com.

Promociones para concurrir en familia

Desde la organización también se anunciaron beneficios especiales.

Para la Entrada General, la promoción establece que pagan tres personas y entran cuatro.

En el caso del Paddock, la promoción será pagan dos y entran tres.

Las promociones no incluyen accesos VIP ni estacionamiento.

Beneficios para socios del Auto Moto Club Concordia

Los socios del Auto Moto Club Concordia tendrán un beneficio especial: podrán ingresar sin cargo a los sectores generales del evento.

También se establecieron beneficios para los menores.

Los niños de hasta 12 años ingresarán gratuitamente al Paddock, mientras que los menores de hasta 5 años tendrán acceso gratuito al área VIP, siempre acompañados por un adulto responsable que cuente con el ticket correspondiente.

En tanto, las personas con movilidad reducida podrán ingresar gratuitamente al sector general, previa verificación en el acceso.

Un acontecimiento para el automovilismo de Concordia

La llegada por primera vez del Bradesco TCR South America al Parque Autódromo Ciudad de Concordia representa un acontecimiento de relevancia para la ciudad y para los seguidores del automovilismo de toda la región.

Durante ese fin de semana, Concordia será escenario de una competencia que reunirá vehículos de última generación y pilotos reconocidos internacionalmente, convirtiendo al autódromo local en uno de los puntos de atención del automovilismo sudamericano.