Llega la sexta edición del club TED ED de la escuela Crear de Concordia

El programa Clubes TED-Ed apoya a escuelas y organizaciones educativas que buscan embarcarse en la aventura de acompañar a sus estudiantes en el descubrimiento, la exploración y la presentación de ideas en forma de charlas cortas al estilo TED.

En la escuela CREAR, el Club TED- ED se lleva adelante en la materia Teorías de la Comunicación I, y los encuentros son liderados por docentes facilitadores Candelaria Cracco y Eugenia Villalba, donde los estudiantes desarrollan una idea a partir de sus propios intereses y construyen una charla al estilo TED que luego presentarán en el evento final.

El objetivo principal del programa es acompañar a los estudiantes en la búsqueda de sus pasiones y en el desarrollo de capacidades para generar y comunicar ideas. Además desarrolla habilidades vinculadas a la comunicación, pensamiento crítico, análisis y comprensión de la información, interacción social y trabajo colaborativo.

El evento comenzará a las 19 hs y tendrá tres bloques temáticos, organizados según las charlas que los estudiantes oradores han preparado: “Crecimiento personal y relaciones humanas”, “Salud mental y experiencias de vida” y «Seres queridos».

El evento fue declarado de Interés Educativo por el Concejo Deliberante de Concordia.