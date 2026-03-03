Llega la última etapa de inscripciones presenciales para la maratón de la mujer

Este martes 3 y el miércoles 4 de marzo se llevarán a cabo la última etapa de inscripciones presenciales en el Centro de Información Turística (CIT) de calle Mitre y Pellegrini en el horario de 19 a 21 horas. En esta última etapa el valor de la inscripción es de 30 mil pesos.

Desde la Asociación Concordiense Amigos del MTB informan que cada vez está mas cerca de completarse el cupo de 1200 corredoras habilitadas para largar la prueba, que promete ser espectacular.

Serán días intensos porque luego de la etapa de inscripciones, este jueves 5 se realizará el lanzamiento oficial de la competencia y lanzamiento oficial de la remera del evento, a partir de las 20 horas en calle San Juan y Néstor Garat en el local de FarmaFull. En tanto que el viernes 6 de marzo se entregarán los kits de carreras en el Centro de Convenciones de 17 a 21 horas. A su vez, los kits de carrera para las atletas no residentes en Concordia será el mismo domingo de la prueba de 7 a 8 de la mañana en Plaza 25 de Mayo.

Al mismo tiempo, siguen habilitadas las inscripciones online (https://www.encarrera.com.ar/maratondelamujer/), aunque en el caso de completarse el cupo se darán por finalizadas las inscripciones.

RECORRIDO

El recorrido que tendrá la competencia de 5 kilómetros será como siempre con la largada en plaza 25 de Mayo, se tomará hacia el este por calle 1° de Mayo, luego doblarán hacia la derecha por Pueblos Originarios hasta la rotonda de calle Carriego. Se regresará por la calle interna de Prefectura, avenida Castro, se ingresará a Zona Verde (allí estará el puesto de agua) y se irá hasta la rotonda final para regresar por la misma hasta la calle interna del Club Pesca (Avenida Del Río). Desde ahí se doblará hacia la izquierda por Gastelacoto hasta la rotonda para empalmar nuevamente con Avenida Castro y desde allí hasta Mitre por donde tomarán hasta la línea de sentencia en Mitre y Pellegrini.