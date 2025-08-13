Llega un frente frío con viento sur y vuelven las mañanas invernales a la región de Salto Grande

Según el pronóstico, el jueves y el viernes serán las jornadas más frías de la semana, con mínimas que podrían descender hasta los 2°C, acompañadas por heladas matinales. A partir del fin de semana, las temperaturas comenzarán a repuntar gradualmente.

El pronóstico día por día

Miércoles: mínima de 4°C y máxima de 20°C, cielo mayormente soleado y humedad elevada (94%).

Jueves: mínima de 4°C y máxima de 15°C, con cielo mayormente nublado por la mañana y algo más despejado por la tarde.

Viernes: mínima de 2°C y máxima de 16°C, con condiciones estables y frío marcado en las primeras horas.

Sábado: mínima de 4°C y máxima de 15°C, con cielo mayormente nublado.

Domingo: mínima de 7°C y máxima de 18°C, cielo parcialmente nublado y leve ascenso térmico.

Lunes: clima más primaveral, mínima de 10°C y máxima de 24°C.

Martes: probabilidad de lluvias aisladas (40%), mínima de 15°C y máxima de 18°C.

Desde el SMN señalaron que, si bien el inicio de la próxima semana será más templado, no se descartan nuevas inestabilidades hacia el martes, con chances moderadas de precipitaciones.

Fotos: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas