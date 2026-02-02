7PAGINAS

Domingo 1 de febrero de 2026
Llega un nuevo jefe a la Prefectura de Federación

Según se informó a 7Paginas, este martes 3 de febrero se llevará a cabo el acto de cambio de autoridades en la Prefectura Federación, en una ceremonia oficial que se desarrollará en la plaza de armas de la dependencia.
En esta oportunidad, el actual jefe de la Prefectura Federación, prefecto Matías Ariel González, será reemplazado por el subprefecto Guillermo Mauro Agustín Coman, quien asumirá formalmente la conducción de la fuerza en la ciudad.

El acto protocolar está previsto para el 3 de febrero de 2026 a las 11:30 horas, en la plaza de ceremonia de la Prefectura Federación, y contará con la presencia de autoridades civiles, fuerzas de seguridad e invitados especiales.

De acuerdo al programa oficial, la actividad se desarrollará de la siguiente manera:

11:15 horas: Recepción de autoridades en la Plaza de Ceremonia.

11:30 horas: Inicio formal de la ceremonia de cambio de Jefatura.

El recambio de autoridades forma parte de los movimientos habituales dentro de la Prefectura Naval Argentina y marca una nueva etapa en la conducción de la fuerza en la jurisdicción de Federación.