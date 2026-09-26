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Sábado 26 de septiembre de 2026
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Llega una nueva alternativa política a Concordia: se presenta oficialmente el Partido Vecinal «Nueva Esperanza»

Con el propósito de consolidar una nueva opción de participación ciudadana en Concordia, el próximo 2 de octubre se llevará a cabo el lanzamiento oficial del Partido Vecinal "Nueva Esperanza" que tiene como uno de sus principales referente al sindicalista municipal Pablo Cesar “Cachacha” Avalllone.
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Redacción 7Paginas

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Según se informó a 7Paginas, el evento de presentación tendrá lugar a las 20:30 horas en la sede ubicada en calle San Martín 370. Bajo la premisa de impulsar una alternativa local centrada en el desarrollo de la ciudad, el nuevo espacio convoca a los vecinos bajo el lema: «Unidos construyendo un mejor futuro. Nuestra ciudad, nuestro compromiso, nuestro futuro».

Desde Nueva Esperanza señalaron a 7Paginas, que la propuesta surge con la intención de promover una construcción política participativa, enfocada en atender las demandas locales y generar proyectos comunitarios para el crecimiento de San Antonio de Padua de la Concordia.