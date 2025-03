Llegan donaciones desde Concordia, «la ciudad más pobre del país», y las trae el ex Olimpo Gustavo Bou

Gustavo Bou es muy querido por los bahienses y, en especial, por los simpatizantes de Olimpo. En este caso, la «pantera» se puso la camiseta de la solidaridad y desde su amado Concordia, donde preside el Club Defensores del Barrio Nebel, organizó una colecta a beneficio de los damnificados por el temporal del 7 de marzo. Con Bou a la cabeza, un camión repleto de donaciones llegó a Bahía Blanca.

«Volveré a pisar el suelo de una ciudad que me cobijó, donde la pasé muy bien. Estoy triste y a la vez contento de poder aportar un granito de arena con lo recaudado al cabo de un evento de tres días. En 2015 la pasamos mal en Concordia y tuvimos que pedir ayuda; sé que gente de Bahía nos hizo llegar cosas y ahora me veía con la necesidad de devolver ese gesto», expresó a La Brújula 24 el ex artillero de Racing, River y Olimpo. «Soy muy feliz en Concordia pero, el que me conoce, sabe que soy un chico agradecido», agregó en diálogo con Silvina Juárez y Walter Gullaci, conductores de «Gente de palabra».

Bou es el actual presidente del humilde club de donde surgió, y lleva adelante obras destinadas a la contención de chicos de esa población entrerriana, considerada como «la ciudad más pobre del país». Además de enseñanzas formativas, el exfutbolista profesional se propone apuntalar el crecimiento personal de los deportistas.