Llegó el día: comienza la Fiesta Nacional de la Playa de Río

Según se dijo a 7Paginas, la apertura del predio está prevista para las 19 horas, mientras que los shows comenzarán a partir de las 19:45. La primera jornada estará especialmente pensada para el público infantil, con una programación cargada de música, juegos y entretenimiento.

En el escenario, los encargados de abrir la fiesta serán los artistas anfitriones Tadeo y Thiago, Atahualpa Puchulu, Cumbia Down y la RevolBand. Luego llegará el turno del reconocido grupo Pim Pau, y el gran cierre de la noche estará a cargo de Topa, en una velada que promete ser inolvidable para los más chicos y sus familias.

Además, se dispuso un patio de juegos exclusivo para el público infantil, con inflables temáticos, mini samba y kiosco, en un espacio seguro y diseñado especialmente para que los niños también tengan su propia fiesta.

Paseo gastronómico y artesanal

Como cada año, la Fiesta Nacional de la Playa ofrecerá una amplia y variada propuesta gastronómica. Más de 30 food trucks, a cargo de comerciantes locales y regionales, estarán presentes en el predio con opciones de comidas rápidas y bebidas. También habrá menús para veganos, vegetarianos y sin TACC, además de una barra de tragos y bebidas frías sin alcohol.

El paseo artesanal contará con un espacio especialmente acondicionado para esta edición. Artesanos, manualistas y emprendedores locales y de la región expondrán sus productos en una carpa destinada exclusivamente al Paseo de Artesanos, que se suma como otro atractivo para quienes visiten el predio noche tras noche.

Vasos reutilizables y normas de ingreso

Al igual que en la edición anterior, se podrán adquirir vasos reutilizables oficiales de la Fiesta de la Playa en todos los puestos gastronómicos. Esta iniciativa busca reducir el uso de plásticos descartables y promover el cuidado del ambiente en eventos masivos.

Se permitirá el ingreso de reposeras o sillones, que deberán ubicarse en los sectores determinados por la organización. En tanto, no estará permitido el ingreso de conservadoras ni de envases de lata o vidrio.

Colectivo gratuito

Para facilitar el acceso al predio, Flechabus dispuso un servicio de transporte gratuito que funcionará todas las noches del evento. El servicio contará con dos recorridos que abarcan gran parte de la ciudad, partiendo y finalizando en el Predio Multieventos.

Venta de entradas

Desde este miércoles 14, la venta presencial de entradas y plateas se concentra únicamente en el Predio Multieventos, de 10 a 12:30 para entradas anticipadas y del día, y desde las 19 horas únicamente para la jornada en curso.

Continúa la venta de entradas a través de WhatsApp, de lunes a viernes de 9 a 16 horas, al número 351-3248545, y de manera online las 24 horas en www.1000tickets.com.ar

. Se recuerda que las entradas anticipadas pueden adquirirse hasta el día previo a cada show; el día del evento el valor deja de ser anticipado.

Valores por jornada

Miércoles 14 de enero – Pim Pau + Topa

Entrada general: $18.000

Menores de 12 años: $2.500

Plateas Sector A2: $10.000

Jueves 15 de enero – Las Pelotas

Anticipadas: $20.000

En el predio: $24.000

Menores de 12 años: $2.500

Sin plateas

Viernes 16 de enero – Damas Gratis

Anticipadas: $20.000

En el predio: $24.000

Menores de 12 años: $2.500

Plateas Sectores A1 y A3: $13.200

Sábado 17 de enero – DJ Alan Gómez + La Joaqui

Anticipadas: $20.000

En el predio: $24.000

Menores de 12 años: $2.500

Plateas Sector A2: $17.000

Domingo 18 de enero – Luck Ra

Anticipadas: $24.000

En el predio: $27.500

Menores de 12 años: $2.500

Plateas Sector B2: $16.500