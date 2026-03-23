Llegó el otoño a Concordia: tras las tormentas y lluvias, así seguirá el clima en la región

Luego de las lluvias y tormentas registradas durante el sábado, y la continuidad de la inestabilidad a lo largo del domingo, el panorama climático seguirá con características típicamente otoñales en los últimos días del fin de semana largo.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, este lunes se presentará con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima que apenas alcanzará los 22 grados. Además, se prevé una alta probabilidad de tormentas fuertes durante la madrugada y la mañana —en torno al 70%— mientras que hacia la tarde las chances de lluvias descenderán al 40%.

El informe también indica una humedad del 66% y vientos leves del sector sur, a una velocidad aproximada de 8 km/h, lo que reforzará la sensación de un clima más fresco.

Para el martes, último día del fin de semana largo, se espera una mejora en las condiciones. El sol volvería a hacerse presente, aunque con un inicio de jornada frío: la mínima descenderá a los 11 grados, mientras que la máxima alcanzará los 25 grados, con cielo despejado.

El buen tiempo se mantendría durante el miércoles, con una máxima similar de 25 grados y condiciones estables. En tanto, el jueves se registraría un leve ascenso térmico, llegando a los 28 grados, también con cielo despejado.

Finalmente, el viernes cerraría la semana corta con mayor nubosidad y una temperatura máxima cercana a los 26 grados.

De esta manera, el otoño comienza a hacerse sentir en la región, con mañanas más frescas, amplitud térmica y un clima más variable, características propias de esta estación.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas