Llegó la alegría a la Escuela J.J. Urquiza: CAFESG destinará más de 500 millones de pesos para su refacción integral

El edificio, con casi un siglo de antigüedad, presentaba severos problemas edilicios, principalmente en los techos. La situación tomó fuerte repercusión pública cuando, meses atrás, trascendieron imágenes de docentes dando clases con paraguas dentro de las aulas debido a las filtraciones de agua. Aquellas postales generaron un amplio acompañamiento social y mediático al reclamo.

Tras el acto de apertura de sobres del que se presentaron cuatro ofertas, el vocal de CAFESG Martín Dri expresó a 7Paginas su emoción por la concreción del proyecto. “Es una escuela muy particular para Concordia por su historia y por su importancia. Se trata de una obra integral que abarca techos, baños, cocina y sectores estructurales. Está dentro del pedido expreso del gobernador de intervenir a fondo en educación y salud”, afirmó.

Dri también destacó que, si bien el proyecto ya estaba en marcha, se realizaron los últimos ajustes para poder avanzar, y agradeció “al directorio de CAFESG, a Pablo Canali y a toda la comunidad educativa que supo comprender los tiempos. Hoy tenemos la tranquilidad de que el presupuesto está asignado y que la obra va a comenzar y terminar en tiempo y forma”.

Por su parte, la directora de la institución, Julieta Degani, no ocultó su felicidad: “Hoy es un día para celebrar. Estamos muy felices toda la comunidad. Fue un año difícil, con muchas reuniones, con la presencia activa de padres, exalumnos, gremios y periodistas, todos acompañando este reclamo que era justo: el derecho de nuestros niños a una educación digna en un lugar adecuado”.

En tanto, Pablo Canali brindó precisiones técnicas sobre la obra y remarcó la magnitud de la inversión: “Es la obra más grande que CAFESG ha realizado hasta el momento en una escuela. Con un presupuesto de 567 millones de pesos, se trabajará sobre la totalidad de los techos, baños, cocina, pisos y el sistema eléctrico para solucionar todos los problemas estructurales existentes”.

Además, Canali subrayó la decisión política de destinar los fondos del organismo a infraestructura escolar y sanitaria: “Hoy los recursos que antes iban a iluminación o cordón cuneta están siendo destinados a escuelas y hospitales, donde hay una necesidad real”.

El plazo de ejecución de la obra será de 180 días, durante los cuales las tareas deberán convivir con el dictado de clases, un desafío organizativo que CAFESG ya viene afrontando en distintos puntos de la provincia.