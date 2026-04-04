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Sábado 4 de abril de 2026
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Llegó la lluvia y el alivio: ¿Hasta cuándo sigue la inestabilidad en la región de Salto Grande?

Tras una mañana de sábado con precipitaciones en Concordia y alrededores, las temperaturas dieron un respiro bajando a los 23°C. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional advierte que el mal tiempo se extenderá durante casi todo el cierre del fin de semana extra largo.
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Redacción 7Paginas

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El intenso calor que venía afectando a la región de Salto Grande finalmente cedió ante el avance de un frente de inestabilidad. Este sábado por la mañana, las lluvias se hicieron presentes en Concordia y ciudades vecinas, trayendo un alivio térmico esperado, pero también obligando a turistas y residentes a recalcular sus planes al aire libre.

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) al que tuvo acceso 7Paginas, el escenario de lluvias y tormentas no será pasajero, sino que se mantendrá con intermitencias hasta el próximo martes.

El pronóstico para este sábado y domingo

Para la tarde de este sábado, se espera que la temperatura máxima no supere los 25°C. Las probabilidades de tormentas aisladas se mantienen altas, alcanzando un 70%, descendiendo a un 40% durante la noche.

El domingo de Pascuas se presentará con un marcado descenso de la temperatura. Se prevé una mañana fresca con una mínima de 16°C y una máxima que apenas trepará hasta los 20°C. Será una jornada pasada por agua:

Madrugada: 40% de probabilidades de chaparrones.

Mañana: 70% de probabilidades de tormentas fuertes.

Tarde y Noche: La inestabilidad persistirá con registros de entre el 40% y el 70% de probabilidad de lluvias intensas.

¿Cómo arranca la próxima semana?

El cierre del fin de semana largo y el inicio de la actividad laboral no traerán mejoras inmediatas. El lunes se mantendrá con temperaturas estables (mínima de 16°C y máxima de 22°C), pero con un 70% de probabilidades de tormentas fuertes durante todo el día.

El martes comenzará a vislumbrarse una leve mejoría. Aunque se esperan chaparrones (40% de probabilidad) y temperaturas entre los 17°C y 24°C, la intensidad del fenómeno empezará a ceder.

Fin de la inestabilidad

De acuerdo al reporte extendido, el miércoles será el día del quiebre definitivo. Si bien las temperaturas se mantendrán en rangos similares (fresco a templado), ya no se anuncian probabilidades de lluvia y se espera un cielo algo nublado, marcando el regreso de las condiciones estables a la región.

Desde Defensa Civil y las autoridades locales se recomienda circular con precaución por las rutas de la región debido a la calzada mojada y la posible reducción de visibilidad por las tormentas fuertes previstas para las próximas 48 horas.