Lo ataron y abandonaron en pleno centro de Concordia

El rescate se concretó en el marco de un operativo conjunto en el que participaron la Dirección de Veterinaria Municipal, los Bomberos Voluntarios de Concordia y la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana. El procedimiento tuvo lugar en calle Espino, entre Hipólito Yrigoyen y Pellegrini.

Según se informó a 7Paginas, el caso constituye una clara violación a la Ley 14.346, normativa que sanciona el maltrato y los actos de crueldad contra los animales en Argentina.

Denuncia ante la Justicia

El director de Veterinaria Municipal, Julio Gesualdi, repudió lo ocurrido y adelantó que se avanzará judicialmente.

“Es lamentable y repudiable que sucedan este tipo de acciones contra los animales. Durante el transcurso de este lunes efectuaremos la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público Fiscal para que intervenga la Justicia. La ley es clara: en caso de identificarse a quien o quienes cometieron semejante acto de maldad, habrá sanciones”, expresó el funcionario.

Estado del animal

Tras el rescate, el perro fue trasladado a la sede de Veterinaria Municipal, donde permanecerá alojado de manera momentánea. Allí se le realizarán estudios clínicos, tratamientos de rutina y controles sanitarios.

Desde el área municipal indicaron que, una vez recuperado y en condiciones óptimas de salud, se coordinará su futura adopción responsable.

El caso generó indignación entre vecinos y vuelve a poner en agenda la necesidad de denunciar este tipo de situaciones para que los responsables sean identificados y sancionados conforme a la ley.