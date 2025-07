Lo que se dice no es la realidad que vivimos los entrerrianos.

Atento a las recientes declaraciones del Secretario de la Gobernación Mauricio Colello -“Esta provincia estaba fundida cuando la agarramos y la estamos ordenando”- (https://7paginas.com.ar/colello-esta-provincia-estaba-fundida-cuando-la-agarramos-y-la-estamos-ordenando/) respecto a lo que define como gastar menos de lo que ingresa, ordenar la provincia y las coincidencias con algunas políticas nacionales, desde Grupo San José queremos resaltar que: si festejan el ingreso a los mercados financieros internacionales para pedir deuda y hasta ahora no mostraron ninguna política productiva (como por ejemplo apertura internacional para productos locales, rondas de negocios, créditos para mejoras en diversos procesos productivos), si no van a orientar el dinero del crédito hacia generación de empleo y producción genuina, van a seguir fundiendo la provincia al igual que la casta pejotista.

Nadie se va a oponer a que generen un estado funcional, eficiente y atento a las necesidades del conjunto de la ciudadanía, donde los funcionarios tengan sueldos acordes a la realidad, pero no es la forma privatizar IOSPER, reducir prestaciones ya reducidas, aumentar los aportes de los empleados estatales del 16 al 19 por ciento sobre salarios ya congelados y demás los avances sobre la ciudadanía que vienen realizando sobre los flacos bolsillos.

Queremos pedirles que no se alineen con el gobierno nacional en endeudamiento, porque ya demostraron que solo van a traer más ajustes a los entrerrienos, debido a que no desarrollan los sectores productivos, si lo hicieran no seguirían aumentando la pobreza, ni el desempleo como lo vienen haciendo desde que asumieron. Si atendiesen la economía real local, con una distribución económica que al menos haga llegar a la canasta básica, no les haría falta maltratar más a los entrerrianos.

Por favor no coincidan con las políticas financieras con el gobierno nacional y revisen el concepto de ¿ordenamiento?

Fuente: prensa Grupo San Jose