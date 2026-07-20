¿Loan Peña en Paraguay?: La Policía intervino en una exposición rural por un video viral

A más de dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña en la provincia de Corrientes, una impactante coincidencia física volvió a colocar la investigación en la agenda regional. Un video registrado durante una transmisión televisiva en vivo desde la Expo 2026, llevada a cabo en el predio de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), despertó un fuerte revuelo en plataformas digitales luego de que usuarios alertaran sobre la marcada similitud del niño entrevistado con el pequeño correntino.

Frente a la rápida viralización de las imágenes y la ola de comentarios, el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía Nacional de Paraguay montó un operativo este domingo para corroborar la filiación del menor y llevar tranquilidad a la opinión pública de ambos países.

La actuación de la Policía paraguaya

El oficial Ramón Vera confirmó a la prensa que la intervención de las fuerzas de seguridad respondió al cúmulo de denuncias surgidas de manera espontánea en las redes sociales. «Intervenimos tanto para verificar como para descartar si corresponde. Tienen mucha similitud, demasiada similitud», reconoció el funcionario policial respecto a la comparación morfológica entre el menor captado en cámara y Loan.

No obstante, Vera aclaró de forma contundente que en el lugar no se observó ningún indicio de delito o situación anómala. Según precisó la autoridad interviniente, el niño se encontraba disfrutando del evento acompañado por sus familiares, sin elementos que hicieran presumir un contexto de coacción o secuestro.

Como parte del protocolo preventivo, los peritos comenzaron a revisar las grabaciones del circuito cerrado de televisión de la feria (tanto en pabellones como en los accesos) para reconstruir la trayectoria del menor e identificar a sus tutores.

Sin indicios de ingreso a Paraguay

Loan Danilo Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la paraje Algarrobal de la localidad de 9 de Julio, Corrientes, tras participar de un almuerzo en la vivienda de su abuela.

Pese a que desde los primeros meses de búsqueda se han registrado diversos llamados y denuncias sobre presuntos avistamientos en territorio paraguayo, las autoridades de ambos países reiteraron de manera sistemática que no existen pruebas ni elementos firmes en los legajos judiciales que indiquen que el niño haya ingresado o permanezca en Paraguay.

De esta manera, el procedimiento desplegado en la Expo 2026 obedece exclusivamente a una medida de comprobación rutinaria ante la viralización mediática, orientada a descartar cualquier vinculación con la causa penal que conmociona a la Argentina.

Con información de ABC Color Paraguay y Ctes hoy

Redacion de 7Paginas