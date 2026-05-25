Localizaron al conductor del auto que chocó el ingreso de una vivienda de Chajari y huyó del lugar

Un accidente de tránsito que pudo haber terminado en tragedia se registró en horas de la tarde del domingo en el populoso barrio Chaco de la ciudad de Chajarí. Un automóvil fuera de control colisionó contra la estructura de una vivienda y, tras el impacto, sus ocupantes se dieron a la fuga, aunque posteriormente lograron ser localizados.

Según los datos aportados a 7Páginas, el hecho ocurrió alrededor de las 16:30 horas en la intersección de las calles Pellegrini y Chaco. En ese momento, el conductor de un automóvil Renault 18 perdió el control del rodado e impactó violentamente contra la base de una pérgola, elemento que actuó como contención y evitó que el vehículo ingresara al interior de la propiedad.

Tras el choque, el automóvil se alejó rápidamente del lugar de los hechos. Sin embargo, gracias al rápido accionar de los damnificados y al aporte crucial de las cámaras de seguridad de los vecinos de la zona, se logró identificar a los cuatro jóvenes que se trasladaban en el vehículo.

El testimonio de la propietaria

Vecinos del barrio manifestaron a este medio su profunda preocupación por la velocidad a la que circulaba el rodado, remarcando que en ese horario es muy común la presencia de niños jugando en las veredas y en la calle.

Por su parte, Liliana, la propietaria de la vivienda afectada, brindó detalles a 7Páginas sobre lo sucedido y confirmó que se logró dar con el responsable del hecho luego de realizar la correspondiente denuncia policial.

”La verdad que fue un accidente con suerte porque el auto venía a alta velocidad y por eso pierden el control. De no haber chocado contra la pérgola, se hubiera metido dentro de mi casa. Por suerte ya localicé al conductor, quien se va a hacer cargo de todos los daños ocasionados”, concluyó aliviada.