Localizaron sano y salvo a un hombre que era buscado en una zona rural de Los Charrúas

Un operativo de búsqueda desplegado en una zona rural de Colonia Loma Negra, en jurisdicción de Los Charrúas, permitió localizar en buen estado de salud a un hombre de 34 años que era intensamente buscado desde la noche del miércoles.

La intervención policial se inició este jueves a partir de un pedido de localización y paradero, luego de que el hombre, que se encontraba trabajando en montes forestales y realizando tareas de extracción de madera, no regresara al lugar donde permanecía junto a sus compañeros.

De acuerdo con la información aportada a la Policía, el hombre había salido a cazar durante la jornada del 12 de agosto, después del mediodía, pero con el paso de las horas no regresó al campamento.

Ante la preocupación por su ausencia, sus compañeros comenzaron una búsqueda durante la noche, aunque no lograron encontrarlo.

La situación generó mayor preocupación durante la mañana, cuando los perros que habían acompañado al hombre regresaron solos al lugar de trabajo.

Ante este panorama, se dio inmediato aviso a las autoridades y se activó el protocolo de búsqueda.

El trabajo de los canes fue clave

A partir de la intervención policial, la situación fue puesta en conocimiento de la Justicia y se realizaron distintas diligencias, entre ellas entrevistas a las personas que se encontraban trabajando junto al hombre.

También se incorporó al operativo a personal de la Brigada de Abigeato y de la Sección Canes, cuyos perros participaron del rastrillaje en la zona rural.

Durante el operativo, los canes lograron seguir el rastro y finalmente localizaron al hombre en una zona de campo, entre la maleza.

El trabajador se encontraba mojado por las inclemencias del tiempo y aparentemente perdido, aunque en principio presentaba un buen estado general de salud.

Luego de ser encontrado, el hombre fue trasladado a Servicios Médicos para que se le realizara la correspondiente evaluación y se constatara su estado de salud.

Una vez confirmada su localización, las autoridades dejaron sin efecto el pedido de paradero.

Con información policía de Concordia

Redaccion de 7Paginas