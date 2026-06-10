Localizaron y detuvieron al depravado que en horas tempranas de la mañana realizaba acoso callejero en Concordia

El procedimiento se concretó durante la tarde del lunes 9 de junio, alrededor de las 17 horas, cuando efectivos policiales dieron cumplimiento a una orden de allanamiento en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Gualeguay y Doctor Solari.

La medida judicial se enmarca en una causa iniciada a raíz de un hecho ocurrido el pasado 4 de junio, en horas de la mañana, en la intersección de calles Chile y Doctor Florenza.

Según la información a la que accedió 7Paginas, una joven denunció haber sido interceptada por un hombre que circulaba en motocicleta, quien le sustrajo su teléfono celular. Posteriormente, el sospechoso habría utilizado el dispositivo para grabar videos exhibiendo sus partes íntimas y enviarlos a contactos femeninos registrados en la agenda de la víctima.

El análisis de cámaras permitió identificar al sospechoso

A partir de las tareas investigativas realizadas por la Policía y el análisis de imágenes captadas por distintas cámaras de seguridad, los investigadores lograron reconstruir el recorrido realizado por el sospechoso antes y después del hecho.

Las pruebas reunidas permitieron establecer su identidad y avanzar con las medidas judiciales que culminaron con el allanamiento y su detención.

Además, durante la investigación surgieron indicios que lo vincularían con al menos otros dos episodios denunciados con anterioridad, en los cuales mujeres que caminaban por la vía pública manifestaron haber sido abordadas por un motociclista que realizó tocamientos indebidos antes de darse a la fuga.

Una investigación que continúa

De acuerdo con las averiguaciones realizadas, los hechos investigados habrían ocurrido durante las primeras horas de la mañana. Los investigadores determinaron que el sospechoso realizaba recorridos por distintos sectores de la ciudad en ese horario, circunstancia que permitió avanzar en su identificación.

La causa continúa bajo investigación y la Justicia procura determinar si existen otras posibles víctimas o hechos relacionados con el mismo individuo.

Desde la fuerza policial destacaron la importancia del trabajo de inteligencia criminal y del análisis de registros fílmicos, herramientas que resultaron fundamentales para esclarecer el caso y poner al sospechoso a disposición de la Justicia.