Locura en Concordia: confirman que el conductor borracho a bordo de una retroexcavadora embistió 7 vehículos tras los festejos por el Mundial

El conductor, identificado como César Rodríguez, trabaja para la empresa Grinac y se constató que manejaba con un elevado nivel de alcohol en sangre, lo que desencadenó un raid destructivo que afectó a un total de siete vehículos.

El violento recorrido y la fuga

De acuerdo al último parte oficial brindado a 7Paginas, el episodio comenzó cuando el operario ingresó a la ciudad desde la Ruta Provincial 4 al mando de la cargadora frontal (retroexcavadora). El personal policial de las Comisarías Séptima y Octava fue comisionado inicialmente a las inmediaciones de Avenida Presidente Illia y Ángel Repetto, en el ingreso al barrio El Silencio, donde se reportaron los primeros incidentes.

Según informaron fuentes policiales a 7Páginas, los ocupantes de una camioneta Nissan que circulaba en sentido oeste-este por Presidente Illia divisaron que la máquina avanzaba de frente realizando maniobras zigzagueantes. Al intentar esquivarla, la retroexcavadora impactó el lateral derecho de la camioneta. Lejos de detenerse, el maquinista emprendió la fuga.

Pocas cuadras más adelante, en la intersección de calle 330 y Presidente Illia, colisionó contra un segundo vehículo, una camioneta Toyota Hilux. El raid continuó por la calle P. A. de Sarmiento, donde la pesada estructura de la máquina provocó severos daños a otros cinco vehículos que se encontraban en la zona. De acuerdo con el jefe departamental de Policía, José María Rosatelli, el conductor continuó su marcha sin detenerse a pesar de los reiterados impactos y del evidente peligro para peatones y automovilistas.

La alarmante situación motivó una persecución policial que, con la colaboración activa de los vecinos, logró interceptar y frenar la marcha de la retroexcavadora en inmediaciones de las calles Gregoria Pérez y Cortada Isthilart.

Al momento de ser retenido, el personal policial debió reducir a Rodríguez, quien se encontraba extremadamente agresivo. Los reactivos confirmaron el estado del conductor: el test de alcoholemia arrojó un resultado de 1,71 g/L de alcohol en sangre (en una segunda medición se reportaron 1,07 g/L), superando ampliamente los límites permitidos.

A pesar de la magnitud del hecho y de que tres de los vehículos involucrados sufrieron daños casi totales, afortunadamente no se registraron víctimas fatales.

El conductor de uno de los autos afectados, un Fiat Palio identificado como Agustín Sánchez de 27 años de edad, debió ser trasladado de urgencia por el servicio de emergencia 107 al Hospital Delicia Concepción Masvernat para recibir atención médica debido a las lesiones sufridas, aunque posteriormente se confirmó que se encontraba fuera de peligro.

En el lugar intervino la Dirección de Tránsito Municipal y la División de Policía Científica. El hecho fue comunicado a la fiscal de turno, Dra. Mondragón, quien dispuso la inmediata aprehensión del maquinista bajo los cargos de resistencia a la autoridad y lesiones graves en accidente de tránsito.

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