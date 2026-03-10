López cuestionó a los legisladores del PJ por no acompañar la investigación sobre el origen de la deuda pública en Entre Ríos

El legislador, quien además se desempeña como presidente de la Comisión de Legislación General, lamentó la postura del PJ tras el debate que se llevó adelante este martes en comisión y consideró que esa decisión “contradice su propio discurso sobre el endeudamiento de la provincia”.

López explicó que el objetivo de la comisión es brindar claridad técnica sobre la situación financiera de Entre Ríos, permitiendo reconstruir el proceso de endeudamiento, analizar su origen, su composición y el impacto que tuvo en las finanzas públicas provinciales.

En ese marco, destacó que durante el debate se mantuvo un diálogo con los legisladores justicialistas y que incluso se incorporaron sugerencias del propio bloque para profundizar el análisis. Entre las modificaciones introducidas, se amplió el período de estudio del proyecto para que comience en el año 1991, lo que permitirá incluir hitos relevantes como los pactos fiscales y la transferencia de servicios a las provincias.

Sin embargo, pese a esas modificaciones, la primera minoría decidió no acompañar la firma del dictamen.

“Hace semanas venimos escuchando al justicialismo hablar de la deuda pública, cuestionar cifras y sembrar dudas. Pero cuando se propone crear una comisión legislativa para investigar de manera seria cómo se generó esa deuda y cuál fue el destino de esos recursos, deciden no acompañar. No se puede denunciar y después negarse a revisar la historia completa”, afirmó el legislador.

La iniciativa, impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, propone conformar una comisión especial con participación legislativa que permita analizar en detalle el proceso de endeudamiento de la provincia y el uso de los fondos obtenidos.

Para López, se trata de un tema central para el futuro de Entre Ríos. “La deuda pública no es un tema menor. Son decisiones que comprometen recursos de los entrerrianos durante muchos años. Por eso creemos que es importante que exista una investigación seria, con acceso a la documentación y con un informe final público que permita reconstruir qué pasó y cómo se tomaron esas decisiones”, sostuvo.

Finalmente, el diputado expresó su expectativa de que el proyecto pueda avanzar cuando sea tratado en el recinto, remarcando que “la revisión de la deuda debe ser un compromiso de todos los sectores”.

Redaccion de 7Paginas