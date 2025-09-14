López: “Pareciera que el justicialismo no ha entendido nada, porque en estas elecciones son los mismos que apoyaron al kirchnerismo y a Fernández”

López subrayó que en esta contienda no se eligen cargos provinciales ni municipales, sino legisladores nacionales, por lo que la discusión debe centrarse en la gestión nacional. En este marco, defendió al gobernador Rogelio Frigerio, recordando que fue él quien “llevó al gobierno nacional a la Justicia por la deuda con Salto Grande y las regalías”.

En contrapartida, apuntó contra la oposición:

“Pareciera que el justicialismo no ha entendido nada, porque en estas elecciones son los mismos que apoyaron al kirchnerismo y a Alberto Fernández. No hubo renovación, eligieron candidatos a dedo e impidieron la participación de otros dirigentes”.

El legislador, referente del radicalismo concordiense, sostuvo además que el actual oficialismo provincial ha demostrado coherencia en la defensa de los intereses de los entrerrianos, acompañando al gobierno nacional cuando las políticas coinciden, pero recurriendo a la Justicia cuando fue necesario reclamar fondos.

Sobre las críticas opositoras en torno al estado de las rutas, López fue categórico:

“Hace un año y medio ellos eran gobierno y las rutas estaban igual o peor. No pueden desconocer su responsabilidad”.

Finalmente, expresó que Entre Ríos necesita “un peronismo renovado, con mejores dirigentes y propuestas”, aunque aclaró que ese proceso de autocrítica deberá darse dentro del propio justicialismo:

“Quizás después del 26 de octubre hagan esa reflexión. Los entrerrianos necesitamos un peronismo distinto, que esté a la altura de los desafíos de la provincia”.

De esta manera, el diputado dejó en claro que Juntos por Entre Ríos se prepara para una campaña en la que, según sostuvo, se juega mucho más que una elección legislativa: “lo que está en debate es el rumbo del país y el futuro de la provincia”.

Redacción de 7Paginas