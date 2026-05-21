«Loquita» y «cuidate»: una concejal denunció penalmente al intendente Lauritto por amenazas e intimidación

Una situación de fuerte gravedad institucional sacude la política de Concepción del Uruguay. La concejal Karina Percara (Juntos por Entre Ríos) presentó una denuncia penal contra el intendente local, Dr. José Eduardo Lauritto, por presuntas amenazas, injurias e intimidación pública en el marco de una discusión vinculada a sus funciones de control.

Según consta en la presentación judicial a l que tuvo acceso 7Paginas, el episodio ocurrió durante un acto oficial de entrega de escrituras del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) desarrollado en el Auditorio Scelzi. De acuerdo al relato de la denunciante, el mandatario municipal habría perdido el control durante un intercambio de opiniones, lanzando expresiones descalificatorias e intimidatorias —tales como «loquita» y «cuidate»—, lo que motivó la intervención de asesores y colaboradores para intentar calmarlo.

El descargo público de la concejal Percara

A través de un comunicado titulado «La intolerancia política en tiempos de democracia», la edil detalló los pormenores de lo ocurrido y lamentó haber sido víctima de amedrentamiento público por parte de la máxima autoridad del Ejecutivo local.

«En el día de ayer fui públicamente maltratada y amenazada por el presidente municipal Dr. Lauritto ante la presencia de funcionarios del IAPV y con la presencia de testigos, entre ellos un legislador provincial. El mencionado me injurió diciendo que no soy auditora, sino concejal, y advirtiéndome que me cuidara en tono amenazante», expresó Percara.

La concejal subrayó que este tipo de actitudes atentan contra la convivencia democrática y el respeto entre representantes del pueblo. Asimismo, remarcó las facultades de su cargo: «Debo notar que no solamente los concejales estamos para legislar localmente, sino también para controlar la gestión municipal, conforme lo establece la propia Ley de Municipios de la provincia».

Acusación de violencia política de género

Para la representante de Juntos por Entre Ríos, las agresiones verbales recibidas configuran una clara situación de violencia de género y un agravio a la investidura institucional. Además, aseguró que no se trata de un hecho aislado en el trato cotidiano con la intendencia: «No es la primera vez que se dirige a mí de esa forma con cuestionamientos hacia mi rol, es por eso que esta vez no puedo dejar de contarle a la ciudadanía cómo me amedrentó en forma pública», concluyó.

La denuncia formal ya fue radicada ante los tribunales correspondientes, por lo que la Justicia provincial deberá iniciar las investigaciones de rigor, citar a los testigos presenciales indicados en la presentación y determinar las responsabilidades legales del caso.

Redaccion de 7Paginas