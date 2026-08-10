Lorena Aguilar reapareció con un libro bajo el brazo y anuncios para la UCR de Concordia

En diálogo con el programa radial Punto de Inflexión (Radio Rivadavia Concordia), la referente radical, ex presidenta del Comité Departamental de la UCR y ex funcionaria de la actual gestión municipal, Lorena Aguilar, anunció el lanzamiento de su primer libro titulado «Vos y tu voz». La presentación oficial se llevará a cabo el próximo viernes 14 de agosto a las 19:00 horas en la Fundación Magma.

Según lo anticipado por Aguilar, la obra, editada junto a María Sanabria, propone un recorrido que combina técnicas de oratoria con vivencias personales, experiencias junto a emprendedoras locales y reflexiones sobre la comunicación humana en la era digital. Un dato político relevante que reveló la autora es que el prólogo fue escrito por el ministro de Gobierno de Entre Ríos, Manuel Troncoso.

Durante la entrevista, Aguilar recordó sus inicios en el ámbito público y el impacto que significó hablar por primera vez ante un auditorio en 1995, en el comité radical de calle Pellegrini, «No importaba qué tan importante era el mensaje, sino sacarlo de adentro. Sentí que el corazón estaba en la garganta, pero decirlo me dio alivio. De ahí nace la idea de encontrar la voz y lo determinante que es poder decir lo que uno siente».

Asimismo, destacó su trabajo junto a mujeres emprendedoras del sector de la moda circular, ayudándolas a comunicar sus proyectos para sacarlos del imaginario y plasmarlos en realidades concretas.

A través de su consultora privada, Aguilar dicta talleres de inserción laboral en escuelas públicas de Concordia, alcanzando a más de 1.200 estudiantes de años terminales. En ese marco, analizó los desafíos comunicacionales de las nuevas generaciones frente al avance de la tecnología.

Humanizar la tecnología: Aconsejó no pelearse con las herramientas digitales pero sí incentivar el contacto cara a cara y la empatía visual.

El valor del factor humano: Afirmó que la creatividad, la imaginación y la expresión interpersonal son aspectos irremplazables por la automatización laboral.

Retorno político y apertura de un nuevo espacio radical

Consultada sobre su menor perfil público en los últimos meses tras su paso por el gobierno municipal, la dirigente fue categórica al desmentir un alejamiento de la actividad partidaria.

«Uno entiende que la política tiene distintos tiempos y momentos para preservarse, pero nunca dejé de militar, afiliar ni armar reuniones. Hace 32 años que lo hago y estoy convencida de que la política es la herramienta de transformación más noble», sostuvo.

En ese sentido, adelantó que en el corto plazo brindará novedades sobre la inauguración de una nueva sede partidaria de la UCR en Concordia, consolidando así el armado de un espacio físico propio para la militancia radical.

Fuente: Programa Punto de Inflexión – FM 106.10 MHz Radio Rivadavia Concordia. (Sábados de 9 a 12 hs)

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