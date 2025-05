Lorena Morel contrataca: “No me arrepiento de nada, milito por Milei y no tengo que pedirle permiso a nadie”

Con tono firme y sin rodeos, la reconocida militante de La Libertad Avanza en Federación, Lorena Morel, respondió públicamente a su presunta expulsión del espacio libertario. En una entrevista concedida al programa Entre Líneas de Radio UNO, Morel aseguró que su apartamiento se trató de una maniobra sin validez formal y que no tiene ningún arrepentimiento por su militancia. “No me arrepiento de nada, porque no tengo que pedirle permiso a nadie para militar para Milei”, sostuvo con vehemencia.