Los adultos mayores de Concordia cierran el año con un encuentro de juegos alternativos

La Municipalidad de Concordia, a través del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, realizará el Encuentro de Juegos Alternativos para Adultos Mayores, actividad que marcará el cierre de las acciones y propuestas recreativas desarrolladas durante el año 2025 junto a los Centros de Jubilados y Pensionados de la ciudad.

El encuentro tendrá lugar el viernes 28 de noviembre, de 09:30 a 11:30 horas, en el Campo de Deportes de la Costanera de Concordia.

Desde el Departamento de Políticas de la Tercera Edad destacaron el valor de la continuidad del programa: “Este cierre es el resultado de un año de trabajo conjunto junto a los Centros de Jubilados, fortaleciendo espacios de encuentro y participación que mejoran la calidad de vida de nuestros adultos mayores”, señalaron.

La jornada es gratuita, abierta a Centros de Jubilados y grupos organizados, y representa el último encuentro del ciclo 2025.