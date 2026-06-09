Los atletas del Team deportes Villa Adela, Ayelen Saucedo y Bruno Colombo volvieron a dominar el Salto Run

La competencia volvió a reunir atletas de distintos puntos de la región en dos distancias:

3K participativos

7K competitivos

Como siempre Deportes Villa Adela estuvo presente llevando toda la información, imágenes y cobertura de este importante evento regional.

COLOMBO IMPUSO UN RITMO DEMOLEDOR

En la categoría masculina volvió a brillar el atleta concordiense Bruno Colombo, representante del Team Deportes Villa Adela, quien dominó la competencia prácticamente desde los primeros metros.

Apenas recorridos los primeros 200 metros, Colombo ya había sacado una importante diferencia sobre sus perseguidores, manteniendo un ritmo vertiginoso durante toda la carrera y regulando solamente en los últimos kilómetros sobre la pesada arena del hipódromo para quedarse con una contundente victoria.

El segundo lugar quedó para el local Daniel Larrosa, mientras que el tercer puesto fue para el salteño Juan Trinidad.

AYELÉN SAUCEDO SIGUE IMPARABLE

En damas, nuevamente la gran protagonista fue Ayelén Saucedo, quien volvió a demostrar toda su jerarquía ganando de punta a punta como ya lo había hecho en las fechas anteriores.

La atleta de Estación Yuquerí dominó con claridad la competencia femenina, mientras que la uruguaya Claudia Damacena finalizó en el segundo lugar realizando una gran carrera.

El tercer puesto marcó además el regreso a las competencias en Salto de Greta Victoria Rodríguez, campeona del campeonato pasado y una de las atletas más ganadoras de los últimos años en el circuito salteño.

TOP 5 DAMAS

1 Ayelén Saucedo – Estación Yuquerí 🇦🇷

2 Claudia Damacena – Salto 🇺🇾

3 Greta Victoria Rodríguez – Villa Adela 🇦🇷

4 Flavia Dalmao – Salto 🇺🇾

5 María Pía Barrios – Salto 🇺🇾

TOP 5 CABALLEROS

1️⃣ Bruno Colombo – Concordia 🇦🇷

2️⃣ Daniel Larrosa – Salto 🇺🇾

3️⃣ Juan Trinidad – Salto 🇺🇾

4️⃣ Tomás Álvarez – Salto 🇺🇾

5️⃣ Fabricio Machado – Salto 🇺🇾

Una vez más la organización de Salto Run estuvo a la altura, ofreciendo una excelente jornada con sorteos, regalos y un gran ambiente familiar que sigue haciendo crecer este campeonato fecha tras fecha.

La próxima cita será el 12 de julio con la cuarta fecha del campeonato.

Deportes Villa Adela acompañando siempre toda la actualidad del atletismo regional e internacional.

Por Enrique Rodríguez – Deportes Villa Adela